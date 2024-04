AMD muscle (discrètement) sa gamme de processeurs pour PC portables

Sans en faire aucune publicité, AMD vient de compléter son catalogue de processeurs à basse consommation avec l'ajout de deux nouvelles références Ryzen 5 basées sur l'architecture « Zen 3+ ». Ces dernières conviendront aussi bien aux PC Portables qu'aux Mini-PC.

En toute discrétion, et alors qu’elle a lancé ses puces Ryzen de série 8000 il y a quelques mois déjà, AMD introduit dans son catalogue deux nouvelles références de processeurs mobiles Ryzen 7000 : les Ryzen 5 7235H et Ryzen 5 7235HS.

D’ancienne génération à tout point de vue, ces deux puces à basse consommation complètent sur le tard le lineup « Rembrandt » d’AMD en reprenant à leur compte l’architecture « Zen 3+ » de la firme, exploitée depuis le début d’année 2022 (d’abord sur les Ryzen 6000, puis sur les Ryzen 7035).

Cette paire de nouveaux APUs Ryzen 5 se destine en premier lieu à une utilisation sur des PC Portables voués aux gamers et aux créatifs, mais aussi sur des Mini-PC. On y trouve, sans surprise compte tenu de leur nomenclature, une enveloppe thermique de 45 W par défaut.

Lancement discret de deux « seconds couteaux »

Dans le détail de leurs spécifications techniques, ces Ryzen 5 7235H et Ryzen 5 7235HS embarquent l’un comme l’autre 8 coeurs et 16 threads cadencés à un maximum de 4,2 GHz en boost (contre 3,2 GHz en fréquence de base). On y trouve par ailleurs la même quantité de cache (8 Mo en L3 et 2 Mo en L2).

La principale différence entre les deux puces vient de leur positionnement sur le marché. La première vise plutôt les PC hautes performances (elle permet d’ailleurs l’overclocking), tandis que la seconde s’installera plus volontiers sur des machines visant cette fois l’efficacité énergétique. En dehors de leurs approches respectives, ces APUs Ryzen 5 se ressemblent trait pour trait.

Reste à savoir pourquoi la firme de Lisa Su a décidé de lancer sur le tard des puces « Zen 3+ » supplémentaires. Deux explications complémentaires peuvent être mises en avant : la volonté d’offrir plus d’options milieu de gamme aux constructeurs de PC portables et de Mini-PC, avec des APUs performant, mais aussi un peu plus abordables puisque basés sur une ancienne architecture ; et le sentiment que l’architecture « Zen 3+ » offre encore une marge de manœuvre intéressante en 2024 pour certaines catégories d’appareils.