AMD Radeon RX 6700 XT : de premiers tests et une disponibilité très incertaine en Europe

L’AMD Radeon RX 6700 XT sera lancée cette semaine, le 18 mars, mais allez-vous sauter dessus ? En attendant, les premiers tests permettent d’avoir un aperçu des performances attendues. Néanmoins… sachez qu’il va être difficile de trouver cette carte graphique dans le commerce.

L’AMD Radeon RX 6700 XT a été officialisée. Après les séries Radeon RX 6800 et 6900, la Radeon RX 6700 XT est basée sur l’architecture RDNA 2, la dernière en date proposée par AMD. Elle intègre 40 Compute Units cadencés à 2424 MHz en mode jeu. AMD y a ajouté 12 Go de mémoire GDDR6. En attendant son arrivée et ses tests, de premiers résultats ont été publiés.

Mieux ou moins bien qu’une GeForce RTX 3070

Il y a actuellement des gens qui testent la RX 6700 XT. En attendant la levée de l’embargo sur les tests, l’outil 3DMark a laissé passer quelques résultats de ce benchmark synthétique. Il s’agit plus précisément du modèle Sapphire Radeon RX 6700 XT Nitro+.

En moyenne, il semble que la RX 6800 XT Nitro+ soit 52 % plus rapide que le RX 6700 XT Nitro+. Ce qui peut être intéressant, c’est que la Radeon RX 6800 XT a 80 % de cœurs en plus que la RX 6700 XT (4608 contre 2560), mais l’écart de performance est plus petit grâce à une fréquence d’horloge plus élevée.

Dans l’ensemble, ce test semble signifier que la RX 6700 XT sera meilleure que la RTX 3070 dans les benchmarks DX11, avec une différence d’environ 5 %, mais la carte Nvidia fait mieux en DX12 et sur les benchmarks basés sur le ray tracing.

Une disponibilité très incertaine

Après les performances, la question qu’il faut se poser est… quid de sa disponibilité ? Nous connaissons tous la difficulté de trouver une carte graphique en ce moment, il est très compliqué de mettre la main sur une Radeon RX 6800, une Radeon RX 6800 XT ou encore une Radeon RX 6900 XT — il semble très malheureusement que ce sera également la même chose avec la RX 6700 XT.

Le média Igor’s Lab a tenté de condenser les informations de différents partenaires et distributeurs, on parle de quelques centaines de pièces pour l’Allemagne et la France et quelques milliers tout en plus pour l’Europe. Il va y avoir assurément une énorme pénurie à sa sortie le 18 mars.

La RX 6700 XT n’est d’ailleurs aucunement bridée pour le minage de cryptos, elle sera donc très recherchée surtout avec son taux de hachage de 44 MH/s et sa consommation mesurée. En résumé : prenez votre mal en patience.