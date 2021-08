Qu’attendez-vous le plus dans l’univers tech cet automne ?

La rentrée, et plus largement l’automne, s’annoncent chargés en sorties et en nouveautés tech. Google, Nintendo, Microsoft, Apple, mais aussi Samsung… les géants fourbissent leurs armes et préparent en secret les différentes annonces et sorties qui vont rythmer les prochains mois. Et vous, quelle nouveauté attendez-vous le plus ? Faites-le-nous savoir dans notre sondage de la semaine.

L’été s’achève, le bronzage déjà s’efface, et l’actualité tech repart enfin. Et les mois à venir risquent d’être bien remplis, avec l’arrivée de nouveaux produits, mais aussi de nouveaux OS, que ce soit sur smartphone ou sur PC.

Alors que Samsung vient tout juste de sortir ses nouveaux produits présentés lors de son Unpacked estival, la firme coréenne a encore un atout dans sa main : le Galaxy S21 FE (Fan Edition). Si on pensait qu’il serait dévoilé lors de son événement spécial, il n’en a rien été. Le Galaxy S20 FE avait été présenté le 23 septembre. Si on se réfère donc au calendrier de l’an dernier, on devrait avoir des nouvelles d’ici la fin du mois de septembre.

Des pommes et des Pixel

Autre actualité qui devrait marquer la rentrée : la keynote d’Apple, qu’on attend pour le milieu du mois de septembre, et qui devrait en principe annoncer la sortie des nouveaux iPhone 13. Leur lancement est attendu pour le 24 septembre, et ils devraient, entre autres nouveautés, accueillir enfin un écran 120 Hz.

Pour en terminer avec les téléphones attendus pour le début de cette année scolaire, on ne pouvait pas ne pas évoquer les Google Pixel 6 et Pixel 6 Pro, qui accueillent notamment un tout nouveau processeur, le Google Tensor. Les générations de Pixel sont généralement annoncées officiellement aux alentours du début de l’automne.

Jeux et OS

Trêve de smartphones, évoquons cette passion dévorante qu’est le jeu vidéo, puisqu’une des sorties marquantes de cet automne sera sans aucun doute l’arrivée de la Nintendo Switch OLED. Pour rappel, cette dernière reprend peu ou prou toutes les spécificités de la première Switch, troquant au passage l’écran LCD pour un dalle OLED légèrement plus grande.

Enfin, quelle serait une rentrée Tech sans son lot de mises à jour ? Bien entendu, la Keynote d’Apple sera l’occasion de reparler d’iOS 15. Il y a aussi l’arrivée d’Android 12 et sa superbe philosophie de design Material You.

Si les concepteurs d’OS nous ont habitués à des cycles assez courts pour leurs nouvelles versions, ce n’est pas le cas de Microsoft. Et c’est la raison pour laquelle la sortie de Windows 11, qui devrait s’établir cet automne sur nos PC, peut aussi être considérée comme un petit évènement en soi.

C’est dans ce contexte et pour toutes ces raisons que nous avons souhaité vous demander votre avis sur cette question : qu’attendez-vous le plus dans l’univers tech pour la rentrée, et plus largement pour cet automne ?

Vous en avez désormais l'habitude, si vous souhaitez réagir à l'une de ces propositions, à la question posée ou bien proposer une autre sortie tech prévue pour cet automne, qui selon vous va vraiment marquer l'actualité, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans la partie commentaires.