En tout point meilleur, l’Apple iPad mini 6 a aussi un Wi-Fi 6 plus rapide

Annoncé mardi en compagnie d'un nouvel iPad classique, mais aussi des iPhone 13 / 13 Pro et de l'Apple Watch Series 7, le nouvel iPad mini a été transfiguré par rapport à son prédécesseur. Une montée en gamme globale qui s'étend aussi au Wi-Fi pour surfer encore plus vite à la maison.

Véritable « iPad Air mini », l’iPad mini 6 présenté mardi dernier par Apple, évolue drastiquement par rapport à l’iPad mini 5. Il adopte notamment un design beaucoup plus moderne, mais embarque aussi un nouvel écran Liquid Retina ainsi qu’un processeur A15 Bionic, le même que sur les iPhone 13. L’iPad mini 5 se limitait pour sa part à l’A12 Bionic des iPhone XR / XS, nettement moins rapide, et d’un écran Retina aussi lumineux que son remplaçant (500 cd/m²) mais moins perfectionné sur le plan technologique. Sans grande surprise, ces améliorations sont aussi d’actualité sur la question du Wi-Fi.

Si par souci de synthèse, Apple n’en a pas parlé durant sa conférence, on a désormais confirmation que l’iPad mini 6 supporte la norme Wi-Fi 6 (802.11ax) pour une connexion stable et plus rapide, à condition toutefois d’avoir un routeur compatible à la maison. Pour rappel, l’iPad mini 5 se contentait du standard Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac).

Le Wi-Fi 6 fait son entrée sur l’iPad mini

L’iPad mini 6, rejoint donc les iPad Pro et iPad Air, qui prennent eux aussi en charge le dernier standard Wi-Fi. On notera que ce n’est pas le cas de toutes les tablettes d’Apple. S’il profite bien d’un nouveau processeur (en l’occurrence l’A13 Bionic des iPhone 11) le nouvel iPad « classique » de 10,2 pouces conserve pour sa part son vieux design, ses grosses bordures… et sa connectivité Wi-Fi 5.

Reste que si l’iPad mini 6 évolue sur bien des points par rapport à l’iPad mini 5, il ne fait pas nécessairement mieux partout. Comme nos collègues de Numerama le soulignaient récemment, Apple n’a pas revu à la hausse l’estimation d’autonomie pour sa nouvelle tablette compacte. Comme sa prédécesseure, elle devrait se contenter de nous offrir environ 10 heures sur batterie « pour naviguer sur le Web en Wi‑Fi ou regarder des vidéos », explique Apple.