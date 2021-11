Voici pourquoi les iPad vont se faire rares

La pénurie de composants rattrape Apple. La firme de Cupertino est obligé de faire des choix.

Apple fait désormais face à la pénurie de composants. Ce problème touche toute l’industrie depuis plus d’un an, mais jusque-là, les énormes commandes d’Apple et l’avance prise sur la concurrence lui avait permis tant bien que mal d’échapper aux ruptures de stock massives.

C’est terminé, et Apple doit désormais faire des choix. L’iPad devrait en être le parent pauvre.

La priorité va à l’iPhone 13

C’est Reuters qui nous informe qu’Apple a mis en retrait la production d’iPad pour allouer davantage de composants à l’iPhone 13. L’agence de presse indique également que la production d’iPad a déjà diminué de moitié sur les deux derniers mois, en comparaison des prévisions d’Apple.

Parmi les iPad qui devraient subir cette décision, on pense surtout au tout récent iPad Mini 6 qui partage le même SoC Apple A15 Bionic que l’iPhone 13.

Les anciens modèles d’iPhone vont aussi en faire les frais. Apple aurait redirigé la distribution de certains composants en commun vers les iPhone 13 pour maintenir au mieux les stocks au niveau mondial. Le début de la pandémie avait causé une grande hausse des ventes d’iPad et de PC. Les prévisions d’Apple revoient désormais à la baisse les ventes d’iPad, alors que celles de l’iPhone sont toujours au beau fixe. On comprend donc la décision de la firme.

Reste que l’iPad peut être un très joli cadeau des fêtes de fin d’année. Il risque d’être très difficile d’en trouver un dans les semaines à venir.