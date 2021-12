Apple prévoirait cinq nouveaux Mac en 2022, dont un MacBook Pro plus abordable

Apple aurait plusieurs nouveautés dans les cartons pour l'année 2022. Le géant californien plancherait sur cinq évolutions, dont un beau rafraichissement pour le MacBook Air, un nouvel iMac ou encore une nouvelle version du MacBook Pro placé en entrée de gamme.

C’est dans sa newsletter Power On que Mark Gurman, journaliste spécialisé chez Bloomberg, a révélé que cinq rafraichissements étaient prévus pour la gamme Mac en 2022 chez Apple. Connu pour la fiabilité de ses informations et prédictions, il a même détaillé les modifications et sorties planifiées selon lui par la firme de Cupertino.

Les Mac de bureau gagneraient en performances

Alors, que préparerait le constructeur à la pomme ? D’après Gurman, ce sont cinq différents modèles de Mac qui profiteraient d’évolutions au cours de l’année à venir.

Côté ordinateurs de bureau, 2022 verrait donc l’arrivée d’un nouvel iMac profitant d’une puce Apple Silicon (Apple M1 Pro et M1 Max), et d’un écran de plus de 24 pouces. Un nouveau Mac mini verrait aussi le jour, muni de la puce M2. En fin d’année, les professionnels auront apparemment aussi droit à un nouveau Mac Pro, la tour Apple aux performances musclées, qui multipliera les cœurs.

Des nouveautés pour les MacBook

La gamme des MacBook, quant à elle, profiterait aussi d’un certain nombre d’évolutions. Le MacBook Air aurait donc droit à une refonte avec une puce Apple M2 et un nouveau design. Plusieurs changements esthétiques sont en effet avancés, notamment un châssis plat et de nouveaux coloris. Le lancement pourrait avoir lieu au printemps.

Pour celles et ceux qui ont besoin d’un peu plus de puissance, une nouvelle version d’un MacBook Pro plus abordable verrait aussi le jour. Ce dernier intégrerait une puce M2, tout comme les nouveaux MacBook Air. Reste à savoir comment Apple différenciera clairement ce MacBook Pro d’entrée de gamme de ses MacBook Air… De leur côté, les MacBook Pro avec encoche ne devraient pas profiter d’améliorations.

Plus que jamais, Apple continue donc de pousser ses puces maison basées sur une architecture ARM afin de faire oublier les modèles Intel. Qu’en est-il des autres produits Apple en 2022 ? Gurman a ajouté dans sa newsletter qu’il s’attendait à voir sortir un iPhone SE capable de capter la 5G, de nouveaux écouteurs AirPods Pro et enfin, le premier casque de réalité augmentée d’Apple, très attendu.

