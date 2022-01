Par défaut, le navigateur Internet sur les ordinateurs Apple est celui développé par la firme à la pomme : Safari. Si vous désirez changer cet état de fait, nous vous expliquons ici comment changer le navigateur par défaut sur Mac.

Vous êtes sur un ordinateur Apple, iMac ou MacBook, donc vous avez remarqué que le navigateur par défaut est Safari. Si vous êtes habitué à utiliser Chrome ou un autre, vous désirez peut-être en faire votre nouveau navigateur par défaut. L’opération est très simple et rapide à réaliser, nous vous la détaillons ci-dessous.

Comment changer le navigateur par défaut sur Mac ?

Une fois que vous avez installé votre navigateur préféré sur votre Mac, vous pouvez suivre la procédure suivante.

Cliquez sur le menu Pomme et sélectionnez Préférences Système.

Dans la fenêtre qui apparaît choisissez Général.

Cliquez alors sur la section Navigateur par défaut et un menu déroulant apparaît avec les navigateurs disponibles.

Sélectionnez celui qui deviendra votre navigateur par défaut et fermez la fenêtre.

Source : Yazid Amer – Frandroid Source : Yazid Amer – Frandroid

Si jamais vous venez d’installer le navigateur et qu’il n’apparaît pas dans la liste. Lancez-le une première fois et recommencez l’opération. S’il n’est toujours pas dans la liste, relancez votre Mac et reprenez ce tutoriel du début.

À partir de maintenant, votre navigateur internet par défaut ne sera plus Safari. N’oubliez pas non plus que vous pouvez régler d’autres applications par défaut sur macOS.

