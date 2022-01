Si votre iPhone est encore sous iOS 14, vous ne serez peut-être bientôt plus en sécurité

Selon le constat de plusieurs utilisateurs américains, Apple ne mettrait plus à jour iOS 14 au niveau des correctifs de sécurité. Une façon aussi de pousser les derniers réticents à passer sous iOS 15.

Alors que la mise à jour iOS 15.2.1 est en cours de déploiement sur tous les iPhone, les utilisateurs qui n’ont pas encore franchi le pas du dernier système d’exploitation commencent à constater qu’iOS 14 n’est plus mis à jour.

Bien qu’iOS 15 soit proposé à une très large gamme d’iPhone (des iPhone 6s aux iPhone 13), Apple avait laissé la possibilité à ceux qui le souhaitaient de rester sous l’ancien système en profitant de patches de sécurité. Visiblement, la donne semble avoir changé.

iOS 15 ou rien

Le site Mac4Ever a repéré sur des forums américains des messages notant que les derniers correctifs de sécurité pour iOS 14 remontaient au mois d’octobre. En décembre, le déploiement d’iOS 15.2, avec notamment l’arrivée de l’abonnement Apple Music Voice, ne s’était pas accompagné d’améliorations de sécurité pour la version précédente, pas plus que le déploiement d’iOS 15.1.1 en novembre qui corrigeait des bugs pour les iPhone 12.

Si vous étiez encore sous iOS 14 il y a peu, vous aviez un message pour indiquant des mises à jour possible de cet OS (iOS 14.8.1), mais également la proposition assez explicite de basculer vers iOS 15. Désormais, c’est la seule mise à jour vers iOS 15.2.1 qui est proposée, car iOS 15.2 est désormais le dernier correctif majeur dans les tuyaux des serveurs, les précédents étant obsolètes. Peut-être s’agit-il d’un bug d’affichage temporaire (notre mise à jour d’iOS 15.2.1 proposée initialement sur notre iPhone 13 Pro n’affichait aucun descriptif lundi dernier…). Ou bien d’un moyen de forcer la main des utilisateurs.

Un taux d’adoption d’iOS 15 moins important que pour iOS 14

Apple le sait, le taux d’adoption d’iOS 15, pourtant une large mise à jour pour les iPhone et les iPad dans sa déclinaison iPadOS 15, n’est pas aussi rapide que pour iOS 14. Apple a publié les premiers chiffres d’utilisation et seulement 72 % des iPhone Xs à iPhone 13 ont basculé vers la dernière mise à jour quand, un an plus tôt, la marque à la pomme se félicitait de voir 81 % des iPhone sortis dans les quatre années précédentes déjà sous iOS 14.

Sur l’ensemble des iPhone compatibles, l’adoption ne se monte même qu’à 63 % contre 72 % un an plus tôt. Pour les iPad, c’est encore moins bon. Seulement 57 % des tablettes tactiles qui le peuvent ont installé iOS 15 et 39 % sont encore sous iPadOS 14 (4 % sous un système précédent, ce qui inclut aussi les iPad toujours fonctionnels qui ne peuvent pas migrer). Moins d’un iPad sur deux utilise iOS 15 (49 %) tandis que 14 % sont encore sous iOS 13 ou plus ancien (61 % sur iPadOS 14 fin 2020, 21 % sous iPadOS 13, mais 18 % sous iPadOS 12 ou antérieurs).

L’heure est donc venue de convertir les derniers récalcitrants pour Apple qui ne veut plus se disperser quand il est question de sécurité de ses appareils. Les premiers pas d’iOS 15 n’ont pas été exempts de bugs en tous genres, que ce soit pour la connectivité Bluetooth, le fonctionnement des AirTags ou restauration dans Finder. De quoi freiner les plus frileux à changer de version. Mais pour le bien commun, Apple semble vouloir passer au forceps.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.