9 199 euros : la plus grosse configuration d’Apple Mac Studio peut-elle être comparée aux PC ?

9 199 euros pour un Apple Mac Studio, est-ce que cela est démesuré ? Nous nous sommes amusés à comparer la plus grosse configuration Mac Studio avec des PC.

Lors de son premier événement de l’année, Apple a présenté le Mac Studio – un ordinateur de bureau compact qui propose une puissance de calcul impressionnante pour sa taille grâce à la nouvelle puce M1 Ultra – aux côtés du moniteur Mac Studio Display 5K.

Pour aller plus loin

Apple M1 Ultra : pourquoi ce processeur est si impressionnant

Comme d’habitude, on peut personnaliser les machines Apple pour y ajouter de la mémoire vive, du stockage… le Mac Studio peut ainsi atteindre les 9 199 euros avec 128 Go de mémoire unifiée, 8 To de SSD et la puce M1 Ultra dans sa version la plus musclée.

Ce tarif est extrêmement élevé, nous nous sommes demandés si cela pouvait comparé à des PC. L’exercice n’est pas simple, néanmoins il est intéressant. De plus, force est de constater que l’offre d’Apple semble unique sur le marché.

Nous aurions pu nous amuser à configurer un PC sur mesure en choisissant un boitier de taille réduite, comme le NZXT H1, mais c’est très compliqué de trouver un boitier compact compatible avec les plus gros composants pour PC actuels. Typiquement, la GeForce RTX 3090 ne rentre pas dans la plupart de ces boitiers, cette carte graphique utilise trois slots avec plus de 31 centimètres de longueur. Notez qu’il existe des RTX 3090 avec des dimensions plus contenues.

Si nous nous intéressons à la GeForce RTX 3090, c’est que les performances graphiques de la puce M1 Ultra seraient supérieures à celles à la carte graphique GeForce RTX 3090 de Nvidia, qui est actuellement la carte graphique la plus rapide du marché. Et en plus, la puce M1 Ultra ne consomme qu’un peu plus de 100 Watts, soit 200 Watts de moins que le RTX 3090.

D’ailleurs, l’alimentation du Mac Studio ne fait que 370 Watts, alors qu’il faut une alimentation d’au moins 700 Watts pour l’équivalent sur PC. Vous vous rendez donc compte qu’il semble très compliqué de créer un PC avec des dimensions similaires.

Bref, malgré cette première analyse qui montre que la comparaison reste difficile, nous nous sommes quand même amusés à chercher des configurations comparables sur PC.

La comparaison avec des PC haut de gamme gaming

Nous nous sommes tournés vers les solutions pré-configurées chez de grands constructeurs comme Dell ou encore MSI. Ces configurations existent, elles utilisent des CPU comme l’Intel Core i9-12900KF ou l’AMD Ryzen 9 5950X, une GeForce RTX 3090 ainsi que 128 Go de mémoire vive. Nous n’avons pas pu trouver de configuration PC prémonté avec 8 To de SSD, nous avons donc pris comme référence le Mac Studio avec 2 To de stockage.

Il est possible d’acheter un SSD de 8 To, le Sabrent Rocket Q au format NVMe coûte 1 299 euros avec des performances deux fois moins importantes que celles du SSD d’Apple.

Apple Mac Studio Dell Alienware Aurora Dell Alienware Aurora Ryzen Edition MSI MEG Aegis Ti5 12VTJ-001EU CPU Apple M1 Ultra Intel Core i9-12900KF AMD Ryzen 9 5950X Intel Core i9-12900K GPU Apple M1 Ultra Nvidia GeForce 3090 Nvidia GeForce RTX 3090 Nvidia GeForce RTX 3090 Mémoire vive 128 Go de mémoire unifiée 128 Go (4 x 32 Go, DDR5, 3 600 MHz)

24 Go GDDR6X dédiés au GPU 128 Go (4 x 32 Go, DDR4, 3 200 MHz)

24 Go GDDR6X dédiés au GPU 128 Go (4 x 32 Go, DDR5, 3 600 MHz)

24 Go GDDR6X dédiés au GPU Stockage SSD 2 To 2 To 2 To 2 To Prix 7 129 euros 6 609,01 euros 6 462,19 euros 6 799,96 euros Magasin Apple Store Dell Dell LDLC

Comme vous pouvez le constater, le prix du Mac Studio n’est pas si délirant que ça. Avec des configurations comparables, la différence est inférieure à 600 euros. Les configurations avec GeForce RTX 3090 sont toutes orientées gaming.

Précisons que l’utilité du Mac Studio n’est pas tournée vers le jeu comme pour les PC avec des cartes Nvidia GeForce RTX. Il faut donc se tourner vers les stations de travail professionnelles.

La comparaison avec des stations de travail

On parle donc de stations de travail dans le cadre d’usages professionnels comme le montage vidéo, la 3D, le motion design, la recherche scientifique… des besoins industriels et créatifs nécessitant de gros besoins de puissance de calcul.

Le Mac Studio peut être comparé à ces stations de travail. Sur ces dernières, on retrouve l’offre professionnelle d’Intel et de Nvidia. Exit, les Core et les GeForce, on parle alors de Xeon et de Quadro RTX.

Autant vous prévenir avant que vous ne découvriez le tableau ci-dessous, les tarifs sont beaucoup plus élevés que ceux d’Apple. Nous avons choisi deux machines en tentant de les configurer avec des ressources similaires. Encore une fois, l’exercice est très délicat.

Apple Mac Studio Dell Precision 5820 Tower Dell Precision 7920 Tower CPU Apple M1 Ultra Intel Xeon W-2295 Intel Xeon W-2295 GPU Apple M1 Ultra Nvidia Quadro RTX 8000 Nvidia Quadro RTX 8000 Mémoire vive 128 Go de mémoire unifiée 128 Go (4 x 32 Go, DDR4, 2 933 MHz)

48 Go GDDR6 dédiés au GPU 128 Go (2 x 64 Go, DDR4, 3 200 MHz)

48 Go GDDR6X dédiés au GPU Stockage SSD 2 To 2 To (classe 40) 2 To (classe 40) Prix 7 129 euros Prix original : 17 225,09 euros

Rémisé : 11 196,88 euros Prix original : 23 360,69 euros

Rémisé : 15 165,52 euros Magasin Apple Store Dell Dell

Sur ces stations de travail, on peut même ajouter des CPU encore plus onéreux, comme le Dual Intel Xeon Platinum 8280L (38,5 Mo de cache, 28 cores, 56 threads) ou rajouter une deuxième carte graphique. On obtient alors une configuration dont le tarif dépasse les 80 000 euros avant remise.

Le coût d’une machine n’est pas vraiment une question

Dès lors et dans ce contexte, le coût d’une machine n’est pas vraiment une question, car la plus grande valeur de l’entreprise, et aussi la plus grande dépense, ce sont les personnes qui travaillent dessus.

Il est, de plus, assez clair que le sujet de la pertinence des gammes d’ordinateurs professionnels d’Apple n’en est un que pour celles et ceux qui ne les utilisent pas. Ou, pour le dire autrement, les professionnels qui savent qu’ils sont besoin d’un Mac Studio connaissent parfaitement leurs besoins et la polyvalence de l’outil.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.