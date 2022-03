Apple : 5,96 milliards d’euros économisés en supprimant chargeurs et écouteurs

Des experts estiment qu'Apple a économisé près de 6 milliards d'euros depuis qu'il a supprimé les chargeurs et les écouteurs de ses boîtes d'iPhone.

En France, il n’est plus obligatoire de fournir des écouteurs avec un smartphone neuf. Une aubaine pour Apple qui ne cesse, depuis quelques années, de mettre en avant ses actions écoresponsables, chiffres à l’appui. Or, comme beaucoup de personnes s’en doutaient, ces initiatives ne font pas seulement du bien à la planète, elles soignent aussi le portefeuille de l’entreprise.

⚠️ Comme la loi l’autorise désormais en France, Apple n’est plus tenu de mettre des écouteurs avec ses iPhone. Le nouvel #iPhoneSE sera donc vendu sans adaptateur secteur ni écouteurs. Juste un câble USB-C/Lightning fourni. #AppleEvent https://t.co/TaQsmcl6tQ pic.twitter.com/EJlgyEuHgW — Melinda Davan-Soulas (@Melinda_DS) March 8, 2022

Rappelons qu’Apple a été la première marque à retirer le chargeur des boîtes d’iPhone. La marque avait aussi ôté les écouteurs un peu partout dans le monde, mais ne pouvait pas en faire de même en France avant la nouvelle législation.

Jusqu’à 5,96 milliards d’euros économisés

Cités par le Daily Mail, des analystes du cabinet CCS Insight estiment qu’Apple a pu économiser jusqu’à 5 milliards de livres sterling grâce au retrait du chargeur et des écouteurs et à la réduction des frais de livraison. Cela équivaut à environ 5,96 milliards d’euros.

Les experts partent du principe qu’Apple a vendu à peu près 190 millions d’iPhone dans le monde depuis qu’il a adopté cette stratégie (fin 2020). D’après les calculs des analystes, la marque économiserait 27 livres en moyenne sur chaque smartphone vendu, soit un peu plus de 32 euros.

À cela s’ajoutent des recettes supplémentaires estimées à 225 millions de livres générées par la vente d’accessoires (267,5 millions d’euros). Notez en effet qu’en France, Apple vend l’adapteur secteur de 20 W pour iPhone au prix conseillé de 25 euros.

Apple contre les mécontents

Ben Wood, analyste en chef chez CCS Insight résume ainsi bien la situation : « Apple est le leader du marché de la téléphonie en matière de protection de l’environnement, et le retrait des chargeurs et des écouteurs est l’une de ses nombreuses actions. Mais, bien sûr, Apple réalise des économies en retirant les chargeurs et les écouteurs lorsqu’elle vend des iPhone ».

Au-delà de la réduction des déchets et de la pollution liés aux nouvelles technologies, Apple affirme aussi que ses clients ont pour la plupart déjà des chargeurs et des écouteurs à la maison qu’ils peuvent utiliser avec leurs iPhone.

Cela n’empêche malheureusement pas plusieurs consommateurs de rester hostiles à cette décision.

