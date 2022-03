L’iPhone 15 Pro serait le vrai iPhone sans encoche

Apple chercherait à cacher Face ID sous l'écran, laissant ainsi le champ libre à un design avec un poinçon rond.

Un iPhone sans encoche c’est bien, mais un iPhone avec un poinçon simple et dans le même temps Face ID, ce serait encore mieux. C’est la thèse évoquée par le journal coréen The Elec.

La publication affirme que Samsung Display, la branche du géant coréen qui s’occupe des écrans et qui les vend notamment à Apple pour ses iPhone, préparerait une nouvelle technologie de caméra sous l’écran.

Cette technologie servirait dans un premier temps pour les prochains pliables de Samsung, les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4, avant d’arriver sur les iPhone 15 Pro, donc en 2023. Apple ne s’en servirait pas tant pour sa caméra selfie, qui resterait derrière un poinçon, que pour cacher Face ID sous l’écran.

Le vrai iPhone sans encoche

On se retrouverait donc avec un Face ID sous la dalle, qui fonctionnerait un peu comme la caméra sous l’écran du Galaxy Z Fold 3 par exemple. À ceci près que sur l’appareil pliant de Samsung, la caméra pouvait être relativement visible sous certains angles, ou même lorsque l’écran affiche du blanc par exemple.

À priori, le souci du détail propre à Apple laisse à penser qu’un tel défaut ne pourrait pas advenir sur un iPhone. De quoi sous-entendre donc que la prochaine génération de caméra sous l’écran sera du domaine de l’imperceptible, un peu comme ce que nous avions expérimenté du côté d’Oppo lors du MWC 2022.

On n’a pour l’heure en revanche aucune idée du traitement prévu pour les iPhone 15 non Pro.

Rappelons au passage que si la perspective d’un iPhone 14 avec des versions Pro et Pro Max sans encoche apparaît de plus en plus prégnante, on serait encore loin du simple poinçon. Afin de trouver de la place pour Face ID, Apple serait d’opter pour un grand poinçon oblong, ou encore pour un design à deux bulles, l’une pour la caméra, l’autre pour Face ID.

