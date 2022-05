Apple Watch Series 8 : voici ce que donnerait le nouveau design, s’il existe vraiment

L'Apple Watch Series 8 aura-t-elle le droit à un nouveau design ? Si ces rumeurs se concrétisent, la nouvelle apparence de la montre serait davantage conforme à celle de l'iPhone.

La présentation de l’Apple Watch Series 7 en 2021 a complètement désarçonné les apprentis leakers. Alors que certains, comme Jon Prosser, promettaient un nouveau design aux angles droits, Apple a présenté une Apple Watch à peine retouché. L’intéressé a plaidé par la suite un changement de dernière minute en raison de production. Il persiste : Apple va bien proposer ce nouveau design et ce sera pour 2022.

Désormais, le compte ShrimpApplePro affirme également que le design pourrait changer pour quelque chose ressemblant davantage à l’iPhone. De quoi se donner envie avec de nouveaux rendus en haute définition de ce que pourrait donner ce nouveau design.

Une belle inspiration de l’iPhone

Dans l’ensemble, l’Apple Watch Series 8 ne changerait pas et conserverait à la fois son écran rectangulaire et ses deux boutons d’interaction : la couronne crantée et le bouton principal.

Le changement viendrait plutôt des angles avec un écran totalement plat, plutôt qu’une forme arrondie et des bords droits ressemblants à ceux de l’iPhone. Il est vrai que ces changements minimalistes peuvent tout de même donner envie d’un petit changement pour les habitués de l’Apple Watch.

Il faut tout de même rappeler que d’autres sources affirment que l’Apple Watch ne devrait pas changer de design cette année. Est-ce que les deux groupes ont raison et parlent différents produits : avec peut-être une Apple Watch SE qui réutiliserait le design actuel et une nouvelle Apple Watch. Ou est-ce que le nouveau design a été abandonné par Apple ou repoussé à 2023 ? Impossible de le dire avant la présentation d’Apple prévue, on l’imagine, en septembre.

Si l’on en croit les autres rumeurs, l’Apple Watch Series 8 devrait intégrer son lot de nouveaux capteurs pour ajouter des fonctions de santé. Un nouveau design pourrait permettre des changements d’architecture pour intégrer ces capteurs.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.