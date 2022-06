Fans d’Apple, cette vente aux enchères de produits vintage est pour vous

Avant la keynote WWDC prévue le 6 juin en Californie, Apple est à l’honneur d’une vente aux enchères un peu particulière. Si vous cherchez l’iMac Blue Dalmatian, un iPod 1re génération ou le Macintosh en édition limitée de 1997, vous avez jusqu’à lundi pour trouver peut-être votre bonheur.

Les fans d’Apple sont sur les rangs et les dents avant la keynote diffusée ce lundi 6 juin depuis l’Apple Park à l’occasion de la conférence des développeurs WWDC qui se tient la semaine prochaine en Californie. L’occasion d’en apprendre un peu plus sur les nouveaux systèmes d’exploitation (iOS, iPadOS, macOS, tvOS et watchOS) et peut-être de découvrir la vision de la réalité virtuelle à la sauce Apple ou de nouveaux MacBook.

Et pour les plus passionnés de la marque à la pomme, une vente aux enchères est organisée à cette occasion par la place d’enchères en ligne Catawiki jusqu’à ce lundi. De multiples produits vintages sont mis en vente.

Un iPod d’origine, un iPhone 3G non ouvert

La vente aux enchères Apple est lancée au moment du second grand événement de la marque après sa keynote de printemps qui a permis de lancer l’iPad Air ou encore les Mac Studio et écran Studio Display, mais aussi l’iPhone SE 5G. Et Catawiki veut saluer le « vintage » avec des produits phares des 40 dernières années, profitant d’un intérêt croissant constaté pour les appareils tech anciens.

Ainsi on trouve un iMac Blue Dalmatien, un iPod de première génération ou encore un Macintosh au look futuriste de la fin des années 1990 qui tourne encore sous macOS 9. Même un ancien logo Apple en verre sur un socle est mis aux enchères. Il était coté ce vendredi matin à 64 euros.

L’iPod avec sa molette mécanique, avant l’ère du tactile, est mis aux enchères à 1500 euros. Il faut dire qu’il est plus collector que jamais avec l’annonce d’Apple de mettre fin à 20 ans de production. Une version rose de l’iPod mini ou une édition limitée U2 sont également proposées.

Un iPhone 3G dans sa boîte scellée avec des accessoires est ainsi annoncé à 550 euros à trois jours de la fin de la vente.

L’iPhone 3G mis aux enchères dans sa boîte d’origine scellée // Source : Catawiki Source : Catawiki

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.