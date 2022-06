Avec iOS 16, Apple s’apprêterait à tuer une fonction de l’iPad

Une mention contenue dans la seconde bêta d'iOS 16, destinée aux développeurs, laisse entendre que l'iPad pourrait bientôt ne plus être pris en charge en tant que hub domestique.

Vous aviez pris l’habitude de contrôler vos appareils connectés depuis votre iPad ? Ce ne sera visiblement plus aussi facile avec la prochaine version d’iOS. Une mention contenue dans la seconde bêta developer d’iOS 16, découverte par MacRumors, laisse explicitement entendre que les iPad ne seront plus en mesure de servir de hubs domestiques pour certains contrôles domotiques. Une régression surprenante qui aurait principalement pour but de décaler plus largement cet usage sur d’autres appareils Apple, dont les HomePod et l’Apple TV.

« Un hub domestique est nécessaire pour bénéficier de fonctions telles que la réception de notifications d’accessoires et la possibilité, pour d’autres personnes, de contrôler votre maison », lit-on dans l’application « Maison » de la dernière bêta d’iOS 16. « Vous ne pourrez pas afficher les maisons partagées tant que ces maisons ne seront pas également mises à niveau vers la dernière version de HomeKit. L’iPad ne sera plus pris en charge en tant que hub domestique ». Une dernière phrase évocatrice.

Des fonctionnalités en moins pour l’iPad ?

Si cela se confirme, l’iPad ne pourra plus servir de hub domestique avec iOS 16 et les utilisateurs devront se tourner vers leur HomePod, HomePod mini ou Apple TV pour exploiter certaines fonctionnalités, comme par exemple l’accès aux accessoires à distance, via Siri, ou encore l’utilisation des fonctions d’automatisation basées sur la localisation.

Notons qu’Apple semble de plus en plus clair quant à ce changement. Sur la page officielle d’iOS 16 aux États-Unis, la firme explique en effet que « seuls l’Apple TV et le HomePod sont pris en charge en tant que hub domestiques ». Pour l’iPad, la messe semble dite, mais il pourrait y avoir une raison pratique à cette suppression : le lancement prochain de Matter, nouvelle norme multiplateformes d’Apple conçue pour la maison connectée. Attendue plus tard cette année, souligne MacRumors, cette dernière devrait notamment enrichir les configurations HomeKit en permettant aux utilisateurs d’y ajouter d’avantage d’accessoires.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.