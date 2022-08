Apple ne s’embêtera plus avec les réparations des premiers MacBook Pro à Touch Bar

Apple a annoncé qu'une petite dizaine d'appareils lancés entre 2015 et 2016 sont désormais considérés comme « Vintage ». Ces produits seront à présent plus difficiles à faire réparer par les canaux officiels.

Les choses se compliquent (un peu) pour une ribambelle de Mac. Pressenti début juillet suite à la découverte d’un mémo partagé en interne, notamment aux personnels d’Apple Store et aux revendeurs agréés, l’ajout des premiers MacBook Pro disposant d’une Touch Bar (lancés en 2016) à la liste des produits « Vintage » est désormais officiel. À ces quelques modèles s’ajoutent certains MacBook, MacBook Air et iMac, également placés sur la liste des produits dorénavant jugés anciens par Apple… et qui ne seront plus facilement éligibles aux réparations.

Rappelons qu’il s’agit d’une procédure usuelle pour Apple, qui intègre automatiquement à cette liste les produits dont la dernière période de commercialisation date d’au moins cinq ans.

Les MacBook Pro de 2016 prennent un coup de vieux

Au total, neuf appareils lancés entre 2015 et 2016 ont donc été ajoutés sur ce registre :

Les MacBook de 12 pouces lancés début 2016 ;

Les MacBook Air lancés début 2015 ;

Les MacBook Pro de 13 pouces lancés début 2015 ;

Les MacBook Pro de 13 pouces avec 2 ports Thunderbolt lancés en 2016 ;

Les MacBook Pro de 13 pouces avec quatre ports Thunderbolt lancés en 2016 ;

Les MacBook Pro de 15 pouces lancés en 2016 ;

Les iMac de 21,5 pouces lancés fin 2015 ;

Les iMac Retina 5K de 27 pouces lancés fin 2015.

Comme le précise MacRumors, les iPad Pro de 9,7 pouces lancés en 2016 sont par ailleurs concernés par cette mesure.

Concrètement, les produits considérés par Apple comme étant « Vintage » ne sont plus éligibles aux réparations au sein des Apple Store et chez les réparateurs agréés, sauf dans l’éventualité où des pièces détachées y seraient toujours disponibles.

En d’autres termes, la solution la plus simple pour réparer les modèles concernés sera de se tourner vers des réparateurs tiers, qui n’auront pas nécessairement accès à des pièces originales fabriquées par Apple.

