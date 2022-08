À quel point l’iPhone a-t-il évolué en photo depuis 2007 ? Cette infographie donne un aperçu

Une infographie montre un aperçu de l'évolution de la qualité photo des iPhone d'Apple, du premier modèle de 2007 jusqu'à l'iPhone 13 Pro Max.

Les futurs iPhone 14 se préparent et une keynote Apple est prévue le 7 septembre prochain. L’occasion parfaite pour prendre un peu de recul et se rappeler que les iPhone se hissent régulièrement parmi les meilleurs smartphones pour la photo.

Or, mine de rien, cela fait déjà 15 ans que le premier modèle était présenté par Steve Jobs. Entre-temps, il y a eu évidemment de nombreuses évolutions sur les appareils photo des smartphones et Apple n’y fait pas exception. Pour vous rendre compte des progrès effectués par la marque à la pomme, vous pouvez consulter cette infographie réalisée par SimpleGhar.

C’est le même site qui proposait un comparatif pour voir les évolutions photo de Samsung en 22 ans. Il faut rappeler la méthodologie appliquée pour produire ce document : les équipes de SimpleGhar se sont appuyées sur plusieurs données techniques concernant les appareils les plus vendus ainsi que « ceux qui ont fait un bond significatif en matière de qualité d’image ». Ensuite, ils ont créé des simulations de l’effet que chaque appareil aurait appliqué « sur un ensemble cohérent d’échantillons de photo ».

Apple reste cohérent de l’iPhone 6 Plus à l’iPhone 13 Pro Max

Pour Apple, il est intéressant de voir que l’iPhone 6 Plus semble être celui qui a marqué l’avancée la plus visible sur la photo. Fait rigolo, c’est sur cette génération que l’on a vu le premier appareil photo protubérant sur iPhone. Nous étions alors en 2014 et cette proéminence n’avait absolument rien à voir avec les blocs photo très volumineux qui existent aujourd’hui au dos des smartphones.

Depuis, le contraste parait mieux géré au fil des années, mais la patte Apple reste bien cohérente jusque sur l’iPhone 13 Pro Max. En revanche, lorsqu’on regarde les résultats de 2007 à 2009 (jusqu’à l’iPhone 3 GS), on est bien content de voir tout le chemin accompli dans le bon sens.

