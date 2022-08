Du SCH-V200 au Galaxy S22 Ultra : ce comparatif retrace les 22 ans d’évolution de Samsung en photo

Une infographie permet de se rendre compte des 22 ans d'évolution de la photo sur les smartphones de Samsung, du SCH-V200 de 2000 au Galaxy S22 Ultra de 2022.

Aujourd’hui, il y a de nombreux smartphones bons en photo. C’est même devenu l’un des principaux critères d’achat pour une bonne partie des utilisateurs et des utilisatrices. Cela n’a pourtant pas toujours été le cas ! Il a fallu de longues années pour les constructeurs peaufinent les performances photo de leurs téléphones portables. Un comparatif nous en offre un bon exemple avec Samsung.

Le géant sud-coréen sortait en 2000 son SCH-V200 doté d’une caméra proposant des photos d’une définition maximale de 352 x 288 pixels. En comparaison, 22 ans plus tard, le Samsung Galaxy S22 Ultra peut activer en quelques clics un mode 108 mégapixels. Les capteurs photo de nos smartphones ont évidemment évolué et embarque toujours plus d’innovation.

22 ans d’évolution sur la photo chez Samsung

Pour bien s’en rendre compte, le site SimpleGhar propose ainsi une infographie intéressante montrant une même scène telle qu’elle aurait été capturée par le SCH-V200, par le Galaxy S22 Ultra et par plusieurs appareils sortis entre les deux, tels que le W880 (2009), le S4 Zoom (2013) ou le Galaxy Note 8 (2017).

Attention, les équipes du site expliquent ne pas avoir pris à chaque fois une photo avec tous ces appareils. « Pour comparer les capacités des caméras des téléphones au fil des ans, les experts de SimpleGhar ont rassemblé des données sur les caractéristiques techniques des appareils les plus vendus et de ceux qui ont fait un bond significatif en matière de qualité d’image. Ensuite, nous avons créé des images de simulation de l’effet de chaque appareil photo sur un ensemble cohérent d’échantillons de photos ».

Ce sont donc des simulations à prendre avec des pincettes. Cependant, ces images donnent un bon aperçu des évolutions du traitement photographique des smarpthones. Entre le SCH-V200 et le Galaxy S21 Ultra, on a presque l’impression de passer d’une image en noir et blanc à de la couleur.

On peut voir aussi que depuis 2015 avec le Galaxy S6, la marque semble assez constant sur sa tendance à booster la saturation des couleurs. Les choix photo de Samsung semblent d’ailleurs plaire au public.

