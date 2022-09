La première chose que vous ferez avec votre nouvel iPhone 14 est de lancer une mise à jour

Les iPhone 14 et 14 Pro seront livrés dès ce vendredi 16 septembre. On vous spoile la première chose que vous ferez avec votre nouveau smartphone : lancer une mise à jour d'iOS.

Les iPhone 14 et 14 Pro seront entre les mains des premiers clients Apple à partir du vendredi 16 septembre. Cependant, le nouveau smartphone n’arrive pas prêt à l’eploi avec la dernière version d’iOS 16. Dès le premier jour, vous allez devoir lancer une mise à jour pour corriger un bug photo gênant.

Pour pouvoir tenir les courts délais entre la livraison des iPhone 14 et le déploiement d’iOS 16, Apple a installé une ancienne version de son logicielle. Il s’agit exactement de la build 20A362. Cette dernière corrige un bug sur l’appareil photo, présent sur une version d’iOS 16 qui date du 18 août dernier. Vous aurez donc une mise à jour à installer dès le premier démarrage de votre nouvel iPhone 14.

The new iPhones ship with an earlier version of iOS 16, so you’ll get a day one update to the final release build (20A362), which will show up with the following as release notes: pic.twitter.com/UnryNYzCXw

— Apple Software Updates (@AppleSWUpdates) September 13, 2022