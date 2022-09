MacBook 15, casque Reality Pro, etc. : Apple préparerait 4 annonces majeures pour 2023

Pour l'année 2023, Apple préparerait plusieurs grandes nouveautés en dehors de ses habituels renouvellements d'iPhone et d'Apple Watch.

On ne va pas faire le coup de prédire l’annonce évidente et déjà attendue d’un iPhone 15 pour septembre 2023 dans cet article. Concentrons-nous plutôt sur les autres appareils que serait en train de préparer Apple pour son année 2023. C’est le journaliste Mark Gurman qui en dessine les contours dans sa dernière newsletter.

Le casque Apple Reality Pro

C’est sans doute la nouveauté la plus importante prévue par Apple en 2023. La firme devrait enfin lever le voile sur sa solution de réalité augmentée ou virtuelle. Apple a déjà déposé certains noms comme Reality Pro et a pris les devants depuis plusieurs années concernant la réalité augmentée sur iOS. Plusieurs rumeurs et l’analyste Ming-Chi Kuo prédisent même une annonce dès le mois de janvier 2023.

Le MacBook 15 pouces

La gamme de MacBook est déjà très complète aujourd’hui, mais se concentre surtout sur des ultraportables. En 2023, Apple aimerait proposer un produit dans un format davantage familial. On pense qu’il s’agit d’un MacBook Air avec une dalle de 15 ou 16 pouces, semblable au MacBook Pro haut de gamme.

Ce nouveau MacBook Air devrait reprendre les codes de design du MacBook Air M2 que l’on connait en 2022. Difficile de savoir si ce nouveau produit sera dévoilé en début d’année ou si Apple préférera attendre le renouvellement de la génération avec une puce Apple M3.

Mac Pro : le dernier Mac perdrait sa puce Intel

C’est aussi pour 2023 que l’on attend l’annonce du dernier Mac à faire sa transition vers Apple Silicon, le Mac Pro. Le PC de bureau très haut de gamme utilise toujours une puce Intel aujourd’hui.

D’après les rumeurs, ce nouveau Mac Pro devrait intégrer une nouvelle puce M2 Extreme, deux fois plus imposante et performante que la puce Ultra trouvée dans le Mac Studio.

C’est un HomePod, une caméra FaceTime, et une Apple TV

Peut-être que Steve Jobs aurait présenté le produit ainsi : « c’est une Apple TV, c’est un Homepod et c’est une caméra FaceTime… ». La firme préparerait un produit hybride remplissant ces trois fonctions pour le foyer. Il s’agirait donc à la fois d’une enceinte intelligente, d’un produit capable de diffuser du contenu en streaming dont Apple TV+ et d’un appareil pour réaliser des appels vidéo sur FaceTime.

Ce n’est pas sans rappeler des tentatives d’Amazon ou Facebook comme l’Echo Show ou le Facebook Portal.

Une année chargée

Voici un aperçu intéressant des changements que pourrait proposer Apple en 2023. Tout cela sans compter le renouvellement des Mac et iMac vers une puce Apple M3 ou les changements à attendre pour l’iPhone et ses accessoires avec notamment le passage à l’USB-C.

Les fans d’Apple peuvent donc attendre 2023 avec impatience. Ils ne devraient pas s’ennuyer.

