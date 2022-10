L’iPad 10 réserverait une bonne surprise pour le dessin

Attendu dans les prochaines semaines en compagnie de nouveaux iPad Pro, l'iPad « classique » devrait profiter de sa 10ᵉ itération pour changer complètement de look et prendre en charge le stylet Apple Pencil 2.

2022 pourrait être une excellente année pour l’iPad « classique » de 10,2 pouces. Inchangée ou presque depuis des âges, l’ardoise entrée de gamme d’Apple troquerait cette année sa silhouette défraîchie pour un design flambant neuf inspiré des iPad Air. Mais au-delà de cette évolution esthétique prédite par différentes rumeurs ces derniers mois, on apprend que l’iPad 10 prendrait aussi en charge le stylet Apple Pencil 2, supporté par tous les autres iPad.

Il s’agirait là d’une nouveauté importante pour l’iPad classique qui se cantonnait jusqu’à présent à l’Apple Pencil premier du nom, moins efficace pour les dessinateurs et dessinatrices, et surtout peu pratique à recharger. En l’absence de recharge par induction, ce dernier vient en effet se brancher (de façon un peu baroque) sur la prise Lightning de l’actuel iPad 9.

Vers un iPad abordable qui n’aurait pas grand-chose à envier à l’iPad Air ?

Cela dit, ce changement n’est pas encore confirmé. La piste d’une prise en charge de l’Apple Pencil 2 par l’iPad 10 nous vient seulement de photos partagées sur Twitter. On y découvre un étui de protection destiné à l’iPad 10, vendu un peu trop en avance par l’enseigne américaine Target. Par ses découpes, mais aussi et surtout grâce aux visuels d’illustration et les mentions affichées sur son emballage, cette housse nous renseigne avant l’heure sur le design du prochain iPad… et sur sa comptabilité supposée avec le dernier stylet d’Apple en date.

Cases for new iPad already being sold at Target pic.twitter.com/CHXcgWO4k0 — Roee B (@roeeban) October 17, 2022

Comme le précise XDA Developers, cet étui de protection est fabriqué par Speck, une marque d’accessoires présente sur le marché depuis des années. Il y a donc de bonnes chances pour que cette housse soit précise quant au design renouvelé de l’iPad 10… d’autant qu’elle va dans le même sens que de nombreuses rumeurs préalables.

Pour rappel, l’iPad 10 devrait passer sur une connectique USB-C (en lieu et place d’un port Lightning actuellement), ce qui expliquerait aussi pourquoi Apple devrait ajouter le support de l’Apple Pencil 2 à son iPad entrée de gamme. Ce dernier miserait alors, comme l’iPad Air, sur un emplacement magnétique voué à la recharge par induction du stylet.

Reste maintenant à savoir si Apple ne profitera pas du lancement de ses iPad Pro de nouvelle génération pour annoncer un Apple Pencil 3 évoqué, lui aussi, par certaines rumeurs depuis un peu plus d’un an. Notons enfin que, d’ici à 2023, Apple pourrait lancer un dock intelligent pour iPad à la manière de ce qu’on a vu sur la Pixel Tablet.

