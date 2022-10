Apple copierait la Pixel Tablet avec un dock intelligent pour iPad

Alors que Google en a montré davantage sur sa Pixel Tablet avec son dock qui permettra de transformer la tablette en Nest Hub, Apple ferait de même. C'est en tout cas ce qu'affirme Mark Gurman, journaliste de « Bloomberg » et expert d'Apple.

Il y a une quinzaine de jours, Google présentait ses nouveautés lors de sa conférence Made by Google. Parmi les annonces, il y avait un accessoire pour la Pixel Tablet, sa première tablette tactile, le Charging Speaker Dock. Apple pourrait se lancer sur le même terrain avec ses iPad.

Apple aussi travaillerait sur un dock pour ses iPad

Ce n’est pas la première fois que Mark Gurman écrit sur de tels produits puisqu’en août dernier, le journaliste indiquait que la firme de Cupertino travaillerait sur un nouveau produit couplant les fonctionnalités d’un iPad et d’une enceinte.

C’est dans la newsletter Power On de Bloomberg que son journaliste a révélé des informations sur le futur d’Apple. Pour lui, « l’entreprise cherche à terme à pousser sa tablette plus profondément dans la maison » avec un plan pour transformer un iPad en « un hub et un haut-parleur intelligent ».

On peut supposer que pour réaliser cela, Apple utiliserait le Smart Connector des iPad (sauf sur la version mini). Lancé en 2015, il s’agit d’un port qui peut transmettre de l’énergie et des données. Il est principalement utilisé sur les claviers pour iPad, mais on peut très bien imaginer qu’Apple s’en serve pour son dock. On peut imaginer que cela serait utile pour transmettre du son ou recharger l’appareil.

Une approche similaire à Google pour les iPad

Pour lui, l’approche serait similaire à celle de Google avec son Charging Speaker Dock. Apple prévoirait de lancer un accessoire semblable dès 2023 pour les iPad. Mark Gurman précise que « l’idée est d’offrir quelque chose que les utilisateurs peuvent placer sur un coin de cuisine, dans le salon ou sur leur table de nuit ».

Cet accessoire serait vendu séparément et aurait peu ou prou les mêmes fonctions que le dock de Google. L’interface pourrait changer pour offrir davantage de fonctions domotiques, afficher des photos ou servir de réveil.

Il s’agirait d’une avancée d’Apple dans l’univers de la maison connectée, d’autant plus que l’écosystème de la marque comprend déjà le HomePod mini et l’Apple TV, ainsi que l’application HomeKit. De quoi aussi venir concurrencer les Nest Hub de Google ou les Échos Show d’Amazon, d’autant plus avec l’arrivée de Matter.

En plus de cela, Gurman ajoute qu’Apple développe un nouveau HomePod, plus grand que la version mini en plus d’autres produits qui pourraient arriver en 2023.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.