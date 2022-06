Apple pourrait bien ressortir son HomePod originel dans une copie revue

Apple pourrait bien sortir une nouvelle version du HomePod originel, dans une formule qui ne changerait pas vraiment. Cela fait partie des grandes ambitions de la marque à la pomme, le HomePod viendrait avec de nombreux autres produits.

Selon Mark Gurman, journaliste pour Bloomberg, Apple pourrait sortir une série de nouveaux produits d’ici à l’été 2023. Parmi eux, le HomePod premier du nom pourrait faire son grand retour. L’enceinte connectée avait été abandonnée au profit du HomePod mini en mars 2021 du fait du faible nombre de ventes.

Un HomePod avec le même format

Dans sa newsletter, Mark Gurman affirme que cette nouvelle version de l’enceinte aura une taille et une qualité audio comparables à la première version. Le nom de code de ce HomePod revu est B620 et il embarquerait la puce S8. Cette dernière n’est pas encore sortie, mais devrait équiper la prochaine Apple Watch Series 8, mais aussi la future Apple Watch SE. Cette puce aurait les mêmes spécifications que la puce S7 et que la puce S6. MacRumors précise que le HomePod mini utilise la puce S5 qu’on trouve dans l’Apple Watch Series 5 notamment.

Toujours selon le journaliste, ce HomePod aura un nouvel écran et il parle également d’une fonctionnalité multi-touch. MacRumors rapporte que Ming-Chi Kuo, analyste d’Apple, assure que ce nouveau HomePod pourrait arriver en fin d’année ou début 2023. Selon lui, il « pourrait ne pas y avoir beaucoup d’innovation dans la conception du matériel » par rapport au HomePod originel. Ce qui vient renforcer la thèse de l’existence d’un nouveau HomePod, c’est aussi sa mention dans le code de la beta d’iOS 16.

Des HomePod avec écran façon Echo Show et Nest Hub

Apple travaillerait sur de nouveaux modèles de HomePod, mais cette fois-ci avec un écran et une caméra. De quoi aller concurrencer les appareils Echo Show d’Amazon, les Nest Hub de Google, voire les Portal de Facebook, bien que dans le cas de ce dernier, Meta se dirigerait vers les professionnels.

Cela viendrait renforcer encore plus l’écosystème d’Apple. On peut imaginer que FaceTime soit de la partie, tout comme HomeKit, pour contrôler ses objets connectés. Le HomePod serait une sorte de hub connecté comme on peut le voir chez les autres fabricants.

