Facebook : l’écran intelligent Portal pour le grand public, ce serait terminé

Meta souhaiterait revoir le positionnement de son écran intelligent Portal pour l’orienter davantage vers une cible professionnelle et non plus grand public. Et ce, après un succès mitigé depuis son lancement fin 2018.

Introduit en novembre 2018 par Facebook – depuis devenu le groupe Meta –, l’écran intelligent Portal a fait son petit bonhomme de chemin sans pour autant devenir un incontournable pour nos foyers. Aujourd’hui, la gamme est composée de quatre produits que sont les Portal Télévision, Portal 10 pouces, Portal Plus et Portal Go.

Sauf qu’à l’heure actuelle, Meta ne serait pas totalement satisfait de son appareil capable de vous suivre pendant vos appels vidéo, réunions et autres échanges. À tel point qu’il songerait sérieusement à rectifier la cible visée en se concentrant complètement sur les professionnels, et non plus le grand public.

Se concentrer sur les entreprises

Ce changement de stratégie nous vient tout droit de The Information, confirmé par une source proche du dossier auprès de The Verge. Attention : l’idée n’est pas d’arrêter de commercialiser le Portal, mais de faire évoluer ses usages pour donner envie aux entreprises de l’acheter et de l’utiliser dans un cadre professionnel.

À ce propos, la prise en charge en 2021 d’applications comme Zoom, Webex, BlueJeans et GoToMeeting, reflète clairement les ambitions de Meta en la matière. Ces quatre services de visioconférence ont été accueillis avec bienvenue et montrent à quel point le groupe californien souhaite appâter les sociétés.

Car jusque-là, Portal se basait principalement sur les services de Facebook, ce qui pouvait s’avérer frustrant en termes de cas d’usages. Tout ce remue-ménage s’inscrit par ailleurs dans une politique d’économie de coûts qui chamboule les derniers plans de Meta, soucieux d’économiser trois milliards de dollars par an.

Des parts de marché faiblardes

Récemment, on apprenait notamment que sa montre connectée dotée de caméras pour le Métavers avait probablement été annulée, pour mieux se concentrer sur d’autres appareils destinés à s’inviter sur nos poignets.

Selon IDC – relayé par The Verge –, la firme d’outre-Atlantique aurait livré environ 800 000 Portal en 2021, ce qui représentait moins de 1 % des parts de marché sur le secteur des écrans intelligents. Un score visiblement trop faible pour Meta, qui préfère corriger le tir et viser une autre tranche d’utilisateurs. En espérant y décrocher la Lune.

