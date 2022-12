Apple : voici pourquoi l’iPad 10 n’est pas compatible avec le Pencil 2

Le mois dernier, Apple lançait l'iPad 10, mise à jour de sa tablette tactile « d'entrée de gamme » avec une hausse de prix significative. La surprise, c'est l'incompatibilité avec le Pencil 2 alors que le Pencil premier du nom est utilisable. Grâce à iFixit, on sait pourquoi l'iPad 10 ne peut être utilisé avec le deuxième stylet d'Apple.

Cet iPad 10 démarre à 589 euros et peut monter jusqu’à près de 1 000 euros dans sa configuration maximale. À ce prix-là, beaucoup attendaient une compatibilité avec le Pencil 2 d’Apple, qui est pris en charge par tous les autres iPad. La plateforme iFixit a publié sa vidéo de démontage de l’iPad 10 et nous livre tous ses secrets, dont la raison pour laquelle le Pencil 2 n’est pas compatible sur cette tablette tactile.

C’est la faute de la caméra frontale

Dans la vidéo de démontage postée sur la chaîne YouTube d’iFixit, on nous explique que la caméra selfie a été déplacée. Si elle était de base placée à la verticale, sur la tranche la moins longue, ce n’est plus le cas aujourd’hui. Elle est dorénavant située sur la tranche la plus longue, afin d’avoir un angle de vue plus naturel pour les appels vidéo.

Cependant, c’est l’emplacement qui était utilisé habituellement pour les aimants de l’Apple Pencil sur les autres modèles de la marque. La vidéo d’iFixit le montre bien en comparant l’iPad 10 à l’iPad Air de 2020 ; des aimants sont manquants, remplacés par un autre module. Cela a pour conséquences que l’on ne peut pas aimanter le Pencil 2 sur l’iPad et que l’on ne peut pas non plus le recharger par induction.

On peut supposer que les ingénieurs d’Apple ont dû choisir entre un meilleur emplacement de la caméra frontale et la possibilité d’utiliser le Pencil 2, faute de place. Jusqu’à maintenant, Apple n’a jamais confirmé cela et ne s’est pas exprimé sur ce choix.

Un iPad presque identique aux autres

Mis à part cela, l’iPad 10 est assez semblable à l’iPad Air et au plus petit iPad Pro en termes de design. Une grande nouveauté sur cet appareil, c’est la disparition du port propriétaire Lightning au profit de l’USB-C qui était attendu depuis longtemps.

Pour autant, comme qu’il n’y a que le Pencil 1 qui est compatible, ce dernier ayant un port Lightning, il faut se munir d’un adaptateur pour le recharger avec la tablette. Un adaptateur évidemment en option à 10 euros. D’autant plus qu’en charge, ce Pencil 1 n’est pas utilisable.

