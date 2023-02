Le casque de VR le plus « abordable » d’Apple serait plus cher que les meilleurs Mac

Vous voulez le casque de réalité virtuelle d'Apple ? D'accord, mais vous allez le payer cher, très cher. D'après les premières informations en fuite, même le modèle le plus abordable serait toujours plus coûteux que la plupart des Mac.

Apple n’est pas connue pour être versée dans la commercialisation d’appareil abordables… mais avec ses futurs casques de VR, la marque aurait la main particulièrement lourde. C’est ce que laissent entendre plusieurs sources ces dernières semaines. La dernière en date a néanmoins le mérite d’être un peu plus précise qu’à l’accoutumé.

On apprend en effet d’iMore que même le casque de VR le plus « accessible » d’Apple serait toujours plus coûteux que la plupart des Mac actuellement commercialisés. Et pour cause, d’après les informations de Nilkkei Asia, basées sur « les estimations des analystes et des dirigeants du secteur », l’appareil serait commercialisé à un tarif compris approximativement entre 3000 et 5000 dollars. Un placement tarifaire extrêmement prohibitif donc, pour un produit de niche.

Chez Apple, la VR ne sera pas pour le commun des mortels

L’informateur de Nikkei Asia, un cadre lié au développement du casque d’Apple, a confirmé que « la première génération de dispositifs d’AR / VR sera extrêmement coûteuse ». D’après les rumeurs, Apple travaillerait sur une seconde génération plus accessible. Cependant, d’après cette même source, elle coûtera autant qu’un « ordinateur Mac haut de gamme » sans donner plus de précision. Pour avoir un ordre de grandeur en tête, rappelons que le MacBook Pro 14 débute à 2400 euros en France.

Dans le détail, Nikkei révèle que le casque d’Apple s’appuierait sur des écrans Micro OLED, très chers et employés pour la première fois par la marque. Ces dalles coûterait en effet 150 dollars pièce à fabriquer, soit plus du double d’un écran OLED d’iPhone 14… et on peut compter sur Apple pour ne pas rogner sur ses marges.

Pour l’assemblage de son casque, Apple collaborerait en outre avec le chinois Luxshare Precision. D’après Nikkei, c’est la première fois qu’Apple compterait sur lui pour une première génération de produit. Le sous-traitant aurait en effet réussi à se positionner plus franchement que Pegatron et Foxconn pour la fabrication de ce premier casque de réalité mixte. On apprend néanmoins que Foxconn participerait aussi, dans une certaine mesure, à l’assemblage du dispositif.

