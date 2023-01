Apple Glass : une petite astuce permettrait au casque VR de ne pas peser trop lourd

Le média The Information révèle de nombreuses informations à propos de l'Apple Glass, le casque de réalité virtuelle/augmentée très attendu. On y découvre plusieurs détails techniques sur cet appareil qui pourrait populariser le genre à sa sortie.

Les lunettes connectées d’Apple se font vraiment attendre et bien qu’on entende des bruits de couloir depuis des années, les Apple Glass restent discrètes. Si le casque VR/AR d’Apple est tant attendu, c’est parce qu’on sait à quel point le constructeur pourrait chambouler le secteur lorsqu’il se lancera dedans. Le média spécialisé dans les industries technologiques The Information — relayé par Mixed — a révélé beaucoup de détails à propos de ce casque « XR » (pour réalité mixte, mélangeant réalité virtuelle et réalité augmentée).

Un poids modéré ?

Selon The Information donc, le casque serait fabriqué en aluminium, en verre et en fibre de carbone. Il serait alimenté grâce à une batterie fixée à la taille pouvant être remplacée durant le fonctionnement. Ce point devrait être particulièrement intéressant puisque, de la sorte, le poids de l’appareil sur la tête pourrait être assez modéré. Le design final aurait par ailleurs été conçu par Jony Ive, ancien responsable du design chez Apple, qui ne travaille plus pour la marque.

Côté hardware, on aurait droit à deux processeurs : un SoC (il pourrait s’agir de la puce M2) ainsi qu’un processeur de traitement vidéo (ISP), tous deux gravés en 5 nm. Cette dernière diffuserait les images provenant des caméras du casque pointées vers l’extérieur avec une faible latence. Il y aurait également une puce H2 qu’on trouve habituellement dans les produits audio de la marque, pour justement transmettre le signal audio vers les AirPods Pro. À noter qu’il n’y aura pas de prise jack, il faudra passer par des écouteurs sans fil ou un casque Bluetooth.

Le casque serait équipé de deux scanners LiDAR « pour les courtes et longues distances », mais aussi de plus d’une douzaine de caméras intérieures et extérieures. Pour The Information, même les jambes du porteur du casque seraient filmées. Le suivi oculaire serait, lui aussi, de la partie, avec une fonction de rendu dite « foveated » : seul le point de focalisation exact de l’utilisateur profiterait de tous les détails graphiques. Cela permet d’économiser de la puissance de calcul et par extension de réduire la consommation énergétique.

Des éléments ergonomiques révélés

On pourrait cependant utiliser des haut-parleurs intégrés dans le bandeau, bien que Mixed note que « leur son est audible par les personnes extérieures, ce qui peut poser un problème en termes de confidentialité ». Un bandeau qui serait fabriqué « dans un matériau similaire à celui des bracelets sportifs de l’Apple Watch ». Ce ne serait pas le seul élément qu’on trouverait des montres connectées, puisqu’il y aurait aussi un bouton pour passer du monde virtuel au monde physique en un clic, sans retour haptique.

The Information indique de plus que des lentilles de correction pourraient être insérées dans le casque grâce à des aimants, pour les personnes ayant des problèmes de vue. Aussi, la distance entre les lentilles et les yeux s’adapterait automatiquement via des moteurs. Le champ de vision du casque XR d’Apple serait de 120 degrés. Mixed note que c’est un peu plus que le Meta Quest Pro (106 degrés).

Quant au contrôle du casque, Apple voudrait utiliser la main pour éviter de s’encombrer d’appareils périphériques. Pour autant, le constructeur réfléchirait à une baguette ou une sorte de dé à coudre. A priori, aucune manette de jeu ne serait fournie. Les expériences de réalité virtuelle fonctionneront grâce au moteur de jeu Unity. Apple est en effet partenaire avec le développeur de la plateforme.

Les applications iOS pourront être affichées en 2D sur les écrans du casque. Dans les usages imaginés par Apple, il y a la visioconférence. Pour cela, la marque imaginerait des avatars réalistes des utilisateurs qui refléteraient les mouvements du visage et du corps. On peut supposer qu’Apple veuille faire mieux que ce que fait Meta avec ses avatars aujourd’hui, ces derniers ayant été vivement moqués sur les réseaux sociaux.

Des écrans 4K et Oled pour ces lunettes de réalité virtuelle/augmentée

Le média qui révèle toutes ces informations confirme d’ailleurs certaines rumeurs dont on avait déjà entendu parler. Du côté des écrans internes, il s’agirait de dalles micro Oled 4K de Sony, une par œil. Pour la vue périphérique, il y aurait des écrans LG.

En plus de ça, l’Apple Glass disposerait d’un écran orienté vers l’extérieur pour diffuser les expressions faciales du porteur. Pour Mixed, « cette fonctionnalité est censée réduire le sentiment d’isolement lorsque le casque est mis en place ». Pour consommer le moins d’énergie possible, il aurait un faible taux de rafraîchissement et une sorte de mode always-on.

Plusieurs configurations seraient disponibles, pour un tarif d’environ 3000 dollars. Selon The Information toujours, le lancement initial était prévu pour 2022 et le sous-traitant d’Apple, Pegatron, aurait construit plusieurs milliers de modèles à des fins de prototypage.

