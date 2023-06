L’énorme défi du jour d’Apple : faire oublier le Métavers

À l'approche de la WWDC 2023, un gros challenge attend Apple : présenter un casque de réalité mixte qui puisse faire oublier les errances des dernières années de cette catégorie.

Que 2022 semble loin avec son Métavers à tout-va ! La hype de l’IA générative a remplacé celle du monde en réalité virtuelle. Mais le mal a déjà été fait. À Apple maintenant de prouver qu’une autre vision est possible.

Apple Glass à la WWDC

Ce lundi 5 juin, Apple tient sa WWDC 2023, conférence annuelle très importante pour le constructeur. On y attend comme chaque année la présentation des nouvelles versions de ses différents OS (macOS, iOS, watchOS, etc.), ainsi que quelques produits, comme de nouveaux MacBook ou un Mac Studio.

Il se murmure cependant qu’il s’agirait de la plus grande WWDC de la décennie, et pour cause : Apple lancerait une nouvelle catégorie de produits ! Outre l’Apple Silicon (la puce M1 des Mac) en 2020, la dernière révolution matérielle de la marque était l’Apple Watch en… 2014. Près de 10 ans plus tard, il est temps de recommencer.

Voilà des années que l’on en entend parler sous différentes formes : les Apple Glass devraient en toute logique être révélées au grand jour ce soir !

L’ombre du Métavers

Apple devrait donc se lancer dans la réalité mixte avec un appareil très onéreux seulement quelques mois après la folie du « Métavers », moqué un temps avant de tomber dans l’oubli. Même Meta (anciennement Facebook), qui a changé de nom pour marquer sa vision du futur dans le Métavers, n’a pas mentionné une seule fois le terme lors de la présentation du Meta Quest 3 la semaine dernière.

Cette période a cependant endommagé l’image de la réalité virtuelle, donnant au grand public l’impression qu’il ne s’agit que de recréer Second Life, avec des graphismes de 2003. Charge à Apple donc de prouver que la réalité mixte n’est pas que ça.

Remplacer le Mac ou l’iPhone

On se doute bien qu’Apple a plus d’un tour dans son sac et ne compte pas arriver dans la course au Métavers aussi tardivement. De ce que les rumeurs laissent entendre, les Apple Glass ont un autre objectif : remplacer un ordinateur ou un smartphone.

Grâce à ses puces ARM, Apple est capable de faire rentrer la puissance d’un MacBook Pro dans un appareil facilement transportable, comme un iPad ou… des lunettes ? C’est un peu l’idée que l’on peut envisager pour cette nouvelle catégorie d’appareil qui pourrait permettre de travailler sur de nombreux écrans sans avoir à en acheter un seul. Toute la puissance d’une puce M2 s’étalant sur le champ de vision complet de l’utilisateur plutôt que d’être restreint à un affichage en 13, 15, 17 ou 24 pouces.

Après les nombreux succès d’Apple, il est difficile de douter du potentiel des Apple Glass. Reste à savoir si le prix très élevé (les estimations tablent sur 3000 dollars) ne sera pas un frein trop important.

