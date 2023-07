Apple Plans change de dimension avec toutes ces nouveautés ultra prometteuses

En juin, Apple Plans se met à jour avec plusieurs fonctionnalités qui font leur apparition. Parmi elles, on a Business Connect, qui va permettre aux commerçants de créer leurs fiches, comme sur Google Maps. La navigation à vélo débarque et certains bâtiments à Paris sont désormais en 3D.

Apple Plans semble vouloir s’attaquer à Google de front, avec de nouvelles fonctionnalités, notamment auprès des commerçants. De quoi enrichir son application de navigation, principalement à destination des touristes, pour qui cela va être plus simple de visiter de nouvelles villes.

Apple Business Connect : les fiches Google, mais sur Plans

Depuis des années, les commerçants et autres lieux publics peuvent créer et gérer leur fiche sur Google. Elle apparaît dans les résultats de recherche de Google, mais aussi et surtout sur Google Maps. Horaires, site Internet, numéro de téléphone, photos, avis, etc. Tout y est.

Apple Plans aussi propose cela depuis plusieurs années, mais ces fiches étaient générées à partir d’autres données : les commerçants ne les géraient pas. Avec Business Connect lancé récemment à Paris et à Lyon, c’est chose faite : de quoi renforcer la présence de ces entreprises dans l’écosystème d’Apple. Siri, Spotlight, Safari et Plans : la fiche d’un restaurant va permettre à son restaurateur d’indiquer les horaires, les prix, une note, les conditions de livraison, etc. Les entreprises ont une interface dédiée pour modifier à tout instant une information, ajouter des photos, etc. Elles doivent aussi être vérifiées par Apple (appel, envoi de documents administratifs, etc.).

Apple Business Connect // Source : Apple Apple Business Connect // Source : Apple

Les commerçants pourront même communiquer sur des offres spéciales (limitées dans le temps) via la fonctionnalité Showcases, disponible uniquement aux États-Unis pour le moment. Pour les entreprises, cela permet aussi d’avoir des statistiques de consultation et d’interaction, afin d’optimiser leur page. Apple met à disposition une API pour automatiser les mises à jour ou modifier la page depuis un autre service. De quoi modifier simultanément sa fiche Google et sa fiche Apple. Pour pousser cette fonctionnalité, des guides touristiques avec des partenaires ont été créés dans plusieurs villes et autour de plusieurs thématiques.

Se faire guider à vélo par Apple Plans, c’est possible

Jusqu’à maintenant, Apple ne proposait que la navigation à pied ou en voiture. Sur la carte, les itinéraires peuvent désormais indiquer le type de route (piste, bande, route), l’altitude ou encore le dénivelé. On peut savoir si une route est souvent empruntée ou non, pour éviter les lieux très fréquentés par les voitures.

La navigation à vélo dans Apple Plans // Source : Apple La navigation à vélo dans Apple Plans // Source : Apple La navigation à vélo dans Apple Plans // Source : Apple

Apple a annoncé une compatibilité avec les Apple Watch pour les indications lors du pédalage. Le guidage vocal est aussi de mise pour éviter d’avoir à regarder son smartphone sur la route. Enfin, et ce sera utile pour les usagers des pistes les plus intensifs : on peut choisir ce mode de navigation par défaut.

Se repérer dans Paris devient plus facile

Apple a de plus déployé l’« expérience détaillée » à Paris : il s’agit d’une nouvelle carte qui s’affiche sur Plans, avec davantage d’informations. Elle comprend les différents marquages au sol comme les passages piétons, la végétation, l’altitude, les tracés des transports en commun, les différentes voies de circulation, etc.

Cela comprend aussi l’arrivée de bâtiments en 3D de la capitale, qui changent de lumière la nuit et qui s’affichent en grand sur la carte, pour pouvoir s’y repérer plus facilement : la Tour Eiffel, l’Arc de Triomphe, etc. Pour le moment, cette nouvelle carte n’est disponible qu’à Paris. Chez Google, on appelle ça la « vue immersive » et Paris y aura aussi droit.

Source : Apple Source : Apple Source : Apple

La vue lors de la navigation en voiture a aussi été revue : elle s’approche davantage de ce que le conducteur voit dans la réalité. Lors d’une sortie prochaine, la vue se rapproche pour afficher la bonne voie à emprunter en plus grand, ainsi que la direction à prendre.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.