iPhone : cette nouvelle batterie Anker remet en question la pertinence des accessoires Lightning

Alors que l’iPhone 15 se prépare en coulisses, une problématique intéressante nous est posée par Anker. L’entreprise vient de lancer, aux États-Unis, une nouvelle batterie externe pour iPhone. Celle-ci est intéressante sur le papier : elle exploite MagSafe pour se fixer magnétiquement au smartphone et dispose d’un connecteur Lightning qui se replie sur lui-même lorsqu’il est inactif.

Pratique pour éviter de le casser bêtement. Comptez aussi sur un format compact, une capacité de 5000 mAh, une puissance de 12 W, et quatre témoins lumineux LED pour jauger le niveau d’énergie restant. Un port USB-C pour recharger l’accessoire complète le tableau.

Une batterie déjà obsolète ?

Cependant, comme le souligne Gizmodo, cette nouvelle batterie Anker pourrait très vite devenir obsolète. Alors que sa présentation est pressentie au mois de septembre, l’iPhone 15 devrait embarquer un port USB-C et se défaire de son Lightning propriétaire sous la pression de l’Union européenne. Cette dernière a décidé d’imposer, à horizon 2024, une solution de charge universelle à pléthore de produits dans l’optique de réduire les déchets électroniques. Et aux dernières nouvelles, Apple aurait décidé de se plier à cette règle dès cette année.

Ainsi, la nouvelle batterie Anker met en évidence une question importante : les accessoires Lightning sont-ils encore pertinents ? Ne vaut-il pas mieux patienter et attendre de voir ce que l’iPhone 15 embarque comme port de charge avant de craquer pour la batterie Anker ?

L’avenir des accessoires iPhone

La réponse dépend évidemment de vos intentions et de vos besoins. Un accessoire MagSafe tel que la batterie Anker est pensée pour les iPhone 12, iPhone 13 et iPhone 14. Ces smartphones profiteront encore de nombreuses mises à jour au fil des prochaines années. Si vous possédez un tel appareil, vous ne devriez a priori pas avoir besoin de le remplacer avant longtemps.

Cependant, une part non négligeable des utilisateurs n’attendent pas aussi longtemps pour renouveler leur iPhone. Une durée moyenne de trois ans entre chaque achat est régulièrement évoquée. Il y a donc de bonnes chances qu’une personne achetant la batterie externe Lightning ne puisse plus l’utiliser sans un adaptateur d’ici peu.

Ainsi, il n’est pas forcément abscons pour une marque de lancer des accessoires Lightning. Toutefois, dans le même temps il faut s’assurer que la transition vers l’USB-C ne s’éternise pas trop longtemps au risque de voir des dongles adaptateurs fleurir dans tous les sens et compliquer la vie de tout le monde — en plus de générer temporairement plus de déchets électroniques.

