Apple aurait trouvé la solution pour augmenter drastiquement l’autonomie des iPhone

Les iPhone 15 ou 16 pourraient s'appuyer sur la technologie d'empilement des batteries déjà bien connue des amateurs et des amatrices de voitures électriques.

En avril dernier, on apprenait que Samsung travaillerait avec des constructeurs chinois spécialisés dans les batteries pour améliorer l’autonomie de leurs smartphones. On apprend par l’intermédiaire d’un leaker, RGcloudS, qu’Apple envisagerait de recourir à la même solution pour les iPhone 15 ou iPhone 16.

De quelle technologie parlons-nous ? Il s’agit de l’empilement des batteries, déjà utilisé pour les voitures électriques. Plus précisément, il s’agirait d’empiler plusieurs matériaux, dont l’anode et la cathode qui pourrait donc être utilisée sur des plus petits appareils.

L’autonomie, nouvelle frontière des smartphones ultra haut de gamme

Alors que pendant plusieurs années, les smartphones les plus autonomes étaient les moins chers, du fait de composants moins énergivores, mais aussi plus vieux et donc plus maitrisés, 2022 et 2023 compteront certainement comme des années charnières. Alors que les iPhone s’étaient imposés comme des rois de l’autonomie depuis l’iPhone 13, Samsung a répliqué avec le Galaxy S23 Ultra qui est tout simplement infatigable. De nombreuses marques proposent aujourd’hui dans le segment haut de gamme et ultra haut de gamme des smartphones très autonomes. Citons par exemple l’Asus Zenfone 10 ou encore le OnePlus 11.

Mais les constructeurs ne s’arrêteraient pas là et prévoiraient donc d’aller plus loin. Les iPhone 15 devraient passer à une taille de batterie beaucoup plus importante, approchant des tailles standards sur smartphone Android, alors qu’auparavant, les iPhone avaient traditionnellement des batteries plus petites.

Si l’on ajoute à cela l’arrivée de cette nouvelle technologie d’empilement pleine de promesse, sur laquelle semblent se pencher Samsung comme Apple, on peut espérer que les smartphones premium trouvent de nouvelles ressources en matière d’autonomie.

