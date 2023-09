Transformez votre iPad en écran gaming HDMI avec cette application

Orion est une application gratuite vous permettant d'utiliser votre iPad comme un écran pour n'importe quel périphérique HDMI, notamment les consoles de jeu.

L’une des très bonnes nouvelles de la mise à jour iPad OS 17, c’est le tout nouveau support de périphériques audio et vidéo branchés directement sur le port USB-C de la tablette via le protocole USB video class (UVC). Webcams, appareils photo et même cartes d’acquisitions peuvent désormais fonctionner avec un iPad. Et à partir de là, d’autres possibilités s’offrent aux utilisateurs, comme par exemple utiliser l’écran de votre iPad en tant que moniteur de jeu.

Quand l’iPad devient un écran rétro

Halide, développeurs de la très réputée application photo du même nom sur iOS, vient d’annoncer la sortie d’Orion, une application transformant votre iPad en moniteur HDMI. Il vous suffira juste d’une carte d’acquisition USB-C (il en existe plusieurs aux alentours des 20€ dans le commerce) et de brancher votre périphérique. Ainsi, n’importe quelle console pourra exploiter votre iPad comme écran, tant que celle-ci se branche en HDMI, comme la Nintendo Switch ou le Steam Deck, mais aussi la PS5 ou la Xbox Series X si vous êtes en déplacement par exemple.

Votre framerate sera ainsi limité par les capacités de votre carte de capture, donc 60 images par seconde avec celles que vous pourrez vous procurer en ligne (les cartes de capture HDMI 2.1 se font encore rares). Gageons qu’il sera possible un jour d’exploiter le ProMotion 120 Hz avec ce type de système.

L’application Orion est gratuite, mais propose une offre payante à 4,99 dollars pour vous permettra d’upscaler votre image en 4K grâce à l’IA ainsi que d’ajouter des effets rétros analogiques dignes des écrans CRT et cathodiques. Sans surprise, Orion n’est compatible qu’avec les iPad disposant d’un port USB-C