iPhone 15 Pro : Apple a fait quelques efforts pour la réparabilité

Un démontage de l'iPhone 15 Pro réalisé par PBKreviews nous permet de découvrir les modifications internes apportées par Apple à son appareil haut de gamme. Certaines d'entres elles pourraient faciliter les réparations... et donc la durabilité du produit.

Les techniciens de PBKReviews ont fait passer un sale quart d’heure à l’iPhone 15 Pro, pour la science… et pour nous permettre de découvrir la conception interne de l’appareil. On apprend par ce biais qu’Apple a procédé à plusieurs changements avantageux du point de vue de la réparabilité. Ces nouveautés devraient permettre aux réparateurs (agréés ou amateurs) de démonter et remplacer certaines pièces plus facilement que par le passé.

Comme le souligne WCCFTech, Apple a par ailleurs ajouté un revêtement en graphite couvrant une plus grande surface interne pour faciliter le transfert de chaleur. Une nouveauté qui ne semble toutefois pas avoir l’effet escompté, les premiers utilisateurs et testeurs de l’iPhone 15 Pro et surtout 15 Pro Max évoquant une chauffe notable de l’appareil dans le cadre d’une utilisation avancée.

Un iPhone plus facile à démonter et réparer ?

Dans le détail, PBKReview révèle que l’accès aux composants est un peu moins délicat qu’auparavant. Retirer l’écran est en effet plus facile, mais attention à ne pas arracher par mégarde le petit câble (visible sur la photo ci-dessus) reliant la dalle à la carte mère. On découvre alors la batterie, en forme de « L » pour occuper intelligemment l’espace disponible. Cette dernière est équipée de petite bretelles permettant de la retirer plus facilement du châssis.

Une particularité que l’on trouvait néanmoins déjà sur les anciens modèles, et qui n’est pas du goût de tous les réparateurs : car si ces bretelles viennent à lâcher, retirer la batterie devient tout de suite plus complexe. PBKReviews note néanmoins qu’un peu d’alcool isopropylique permet dans tous les cas d’extraire sans heurt la batterie du châssis.

[ytpub:aqKYG4HRGEY]

Pour le reste, la carte mère est elle aussi extractible facilement, mais le port USB-C y est soudé. En cas de court-circuit, par exemple, il sera donc impossible de le remplacer sans changer la carte mère avec.

Dans l’ensemble, PBK salue les progrès réalisés par l’iPhone 15 Pro sur le terrain de la réparabilité, et lui attribue une note de 7/10 en la matière, contre 6,5/10 pour l’iPhone 14 Pro. WCCFTech note pour sa part que le Galaxy S23 reste plus facile à réparer encore, notamment grâce à une batterie plus accessible et des étiquettes de couleurs facilitant le démontage des pièces maîtresses.

Nous attendons pour notre part l’avis complémentaire d’iFixit, qui fait souvent foi en matière de réparabilité. Le site spécialisé ne s’est pas encore prononcé sur le cas de l’iPhone 15 Pro à l’heure où nous rédigeons ces lignes.