Cette startup française qui a été discrètement rachetée par Apple

Apple a élargi son portefeuille technologique par une acquisition discrète, mais significative, celle de Blinksight, une start-up française spécialisée dans la géolocalisation. Cette intégration stratégique, révélée par L'Informé, a joué un rôle crucial dans le développement et le perfectionnement des produits Apple, en particulier les AirTags.

Une transaction silencieuse, éclipsée par la discrétion, s’est jouée dans l’univers des technologies, révélant une manœuvre stratégique d’Apple. Celle-ci vient d’intégrer à son portefeuille la start-up française Blinksight, spécialisée dans les solutions de géolocalisation précise. C’est L’Informé qui dévoile l’information.

Le profil de Blinksight : spécialiste de la géolocalisation

Blinksight, fondée en 2011 non loin de Caen, est l’œuvre d’ingénieurs issus de Philips et de ST-Ericsson. Le produit phare de cette entreprise est une puce innovante, conçue pour localiser avec précision des objets dans un espace clos. Cette initiative technologique est le fruit d’une collaboration avec Imec, un institut de recherche microélectronique belge, et Holst Centre, situé aux Pays-Bas.

« La radio à impulsion : ça consomme peu d’énergie et ça fonctionne très bien à l’intérieur d’un bâtiment » (…) « Une entreprise de logistique pourrait calculer les temps passés à déplacer des objets dans ses hangars. » sur Ouest-France

Le produit développé par Blinksight était crucial pour les sociétés désireuses de suivre en temps réel la position de leurs marchandises ou d’optimiser leurs chaînes de production. La technologie en question repose sur l’Ultra Wide Band (UWB), une technologie radio permettant de situer des objets sur une carte avec une précision remarquable, à quelques centimètres près, tout en préservant l’autonomie énergétique des dispositifs concernés.

L’intégration chez apple : vers une synergie technologique

L’acquisition de Blinksight par Apple demeure discrète, mais délibérée. Peter Denwood, figure juridique d’Apple, assume désormais la direction de Blinksight, signalant de facto l’intégration de l’entreprise au sein du titan de la technologie basé en Californie. Peter Denwood est notablement impliqué dans la gestion de différentes branches d’Apple en France, y compris Apple France et Apple Retail France.

Cette opération financière secrète, bien que son montant demeure inconnu, a été qualifiée de réussite pour les fondateurs de Blinksight. La technologie développée par la start-up trouve d’ailleurs écho dans les produits Apple, notamment les AirTags lancés en 2021, qui exploitent le principe de géolocalisation précise initié par Blinksight. C’est aussi le cas des derniers iPhone 15 Pro.

Les deux versions sont équipées d’une puce Ultra Wideband de deuxième génération, ce qui étend leur zone de connectivité avec d’autres iPhone dotés de la même puce, triplant ainsi la portée précédemment observée.