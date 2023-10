Sans surprise, Apple veut tout miser sur son MacBook gaming

Apple devrait mettre l'accent sur les prouesses de ses MacBook Pro M3 en matière de jeu vidéo lors de son prochain événement. La marque s'intéresse de plus en plus au jeu vidéo.

Si vous avez suivi les épisodes précédents, la rumeur ne devrait pas vous surprendre. Les puces « Pro » et « Max » d’Apple misent énormément sur leur circuit graphique pour se différencier des puces M1 et M2 classiques. Pour mettre en lumière la puissance d’un circuit graphique, rien de mieux que du jeu vidéo. La firme a également mis le gaming à l’honneur de macOS Sonoma, avec l’ajout d’un mode jeu dédié et des outils pour porter efficacement les jeux Windows vers Mac.

Apple semble prêt à passer à la vitesse supérieure ce 31 octobre.

Faire du Mac un PC gaming

D’après MacRumors, l’événement « Scary Fast » dédié au Mac prévu par Apple le 31 octobre prochain va grandement mettre l’accent sur le jeu vidéo. On s’attend à la présentation de puces M3 Pro et M3 Max qui devraient procurer un gros gain en puissance de calcul en comparaison des puces M2 de début 2023.

Comme la puce Apple A17 Pro de l’iPhone 15 Pro, cette nouvelle génération va profiter d’un passage au 3 nm de TSMC et devrait dédier une partie de son silicone au ray tracing. Pour l’illustrer, on peut facilement imaginer Apple annoncer l’arrivée de plusieurs jeux de premier plan sur Mac. L’un des meilleurs jeux de l’année, Baldur’s Gate 3, est récemment sorti sur macOS. Le jeu Resident Evil 4, déjà annoncé pour l’iPhone, est désormais listé sur le Mac App Store. On sait aussi qu’Assassin’s Creed Mirage est prévu pour l’écosystème Apple.

En mettant bout à bout tous ces éléments, il y a des raisons de penser qu’Apple s’apprête à passer à la vitesse supérieure dans le jeu vidéo. Reste le prix des MacBook équipés qui pourrait rester un frein. Pour le moment, un ordinateur Apple capable de faire tourner du jeu vidéo se monnaie très cher. Il faudra surveiller dans les années à venir si la firme arrive à décliner ses technologies sur des produits plus accessibles, en faisant des compromis sur d’autres éléments comme l’écran.

Pour convaincre, Apple devra aussi montrer que ses investissements dans le jeu vidéo s’inscrivent dans la durée et que le Mac ne va pas abandonner le secteur d’ici quelques années. Il faudrait peut-être pour cela que la firme produise des jeux en interne, comme le font les autres éditeurs de plateforme : Epic Games avec Fortnite, Valve pour le lancement de Steam, Microsoft avec Xbox, etc. C’est ce que fait Apple avec son offre de SVOD TV+.

Cette semaine, Qualcomm a présenté le Snapdragon X Elite avec de grandes promesses sur le jeu vidéo. Il semblerait que le terrain d’affrontement des PC portables en 2024 soit tout trouvé.