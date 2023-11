Apple Watch : il tombe sur un modèle reconditionné défectueux chez ce commerçant français

Un utilisateur a commandé une Apple Watch reconditionné défectueuse sur le site de Boulanger. Si le produit a été remboursé, cette pratique n'est pas sans poser de question avec le serrage de vis d'Apple opéré depuis plus d'un an.

L’achat de produits reconditionnés n’a pas toujours bonne réputation. Il faut dire que de grandes différences peuvent exister entre deux produits reconditionnés, qu’il s’agisse des moyens logiciels utilisés pour y parvenir ou des pièces utilisées pour le reconditionnement, dans le cas d’un remplacement d’écran ou de batterie.

Ce week-end, un utilisateur du réseau social X (anciennement Twitter) en a fait les frais. Geoffroy Ondet, journaliste chez 01net, indique en effet avoir acheté une Apple Watch reconditionnée au début du mois d’août avant de constater deux problèmes de taille sur sa montre connectée. D’abord l’écran utilisé serait un modèle de contrefaçon : « aucun choc sur la montre, l’écran a fissuré tout autour du cadran au fil des semaines avant de se balader ». Ensuite, en ouvrant le boîtier de la montre pour en décoller les deux parties et accéder aux composants, il a constaté que la connectique devant accueillir la nappe du capteur Force Touch était vide. De quoi empêcher l’utilisation de cette fonctionnalité, sans pour autant que ce ne soit indiqué sur la page produit du site Internet.

Sur X, Boulanger a répondu à son client en l’invitant à prendre contact avec son service après-vente afin de « faire le point sur ces anomalies ». Il a par la suite pu bénéficier d’un remboursement de la montre. « Tout est bien qui finit bien », conclut Geoffroy Ondet.

L’Apple Watch en question a bel et bien été vendue directement par Boulanger, sans passer par un revendeur sur un market place. Néanmoins, Boulanger n’est pas à l’origine du reconditionnement et passe, pour cette étape, par les services d’un fournisseur : Upcycles. Or, si Upcycles est le prestataire de Boulanger, c’est tout de même au revendeur de s’assurer de la qualité du reconditionnement opéré par son fournisseur, puisque c’est lui qui est en contact direct avec le client.

Apple de plus en plus strict sur le reconditionnement

Cette mésaventure pourrait poser d’autant plus de problèmes à l’avenir qu’Apple a drastiquement revu sa politique de réparabilité avec ses derniers iPhone. Depuis l’iPhone 14, Apple opère en effet un appariement des pièces, c’est-à-dire que les composants disposent désormais d’un numéro de série et qu’un système d’authentification permet de s’assurer que les batteries, écrans ou moteurs intégrés sont bel et bien validés par Apple à la réparation. En utilisant des composants tiers, les reconditionneurs pourraient ainsi empêcher les appareils de fonctionner, iOS reconnaissant alors qu’il s’agit de pièces peu fiables. Pour l’heure, ce système de sérialisation n’est cependant intégré qu’aux iPhone, mais il pourrait arriver également sur les Apple Watch.



Nous avons contacté Boulanger pour savoir si le site de e-commerce disposait de moyens de contrôle de la qualité des appareils reconditionné qu’il met en vente sur son site et s’il fixait des règles quant à l’origine des composants intégrés aux appareils reconditionnés. Cet article sera mis à jour lorsque Boulanger nous aura répondu.