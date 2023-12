Le paiement par iPhone en magasin va changer en Europe

Apple va bel et bien être contraint d'ouvrir son système Apple Pay à la concurrence sur iPhone. D'autres opérateurs pourront bientôt proposer leurs propres services de paiement sans contact.

Si vous avez un iPhone, vous utilisez peut-être le très pratique système Apple Pay qui permet de payer en magasin avec son smartphone grâce au paiement sans contact. Contrairement à l’écosystème Android où se concurrencent des services comme Google Wallet, Samsung Pay ou encore Paylib, il est obligatoire de passer par Apple Pay dans l’écosystème iPhone.

Tout cela devrait changer plus vite qu’on ne l’imaginait. On savait que la loi dans l’Union européenne allait contraindre Apple à ouvrir son système, mais la firme pourrait prendre de l’avance sur cette obligation.

Un accès ouvert au NFC

On apprend par une dépêche Reuters que Apple «a proposé à ses concurrents d’accéder à ses systèmes de paiement mobile « tap-and-go » utilisés pour les portefeuilles mobiles, ont déclaré trois personnes au fait du dossier, ce qui pourrait régler les accusations de l’UE en matière d’ententes et d’abus de position dominante et éviter une lourde amende. » Cela fait référence à l’enquête plus approfondie ouverte par l’UE en 2022 concernant la position d’Apple Pay.

L’UE devrait désormais prendre acte de cette annonce et demander des témoignages de la part des concurrents d’Apple et des consommateurs pour savoir si cette solution convient. Dans les faits, cela signifie que des sociétés externes, aussi bien dans les technologies que dans le secteur bancaire, vont pouvoir proposer un service accédant au paiement sans contact sur iPhone.

Les banques vont-elles lâcher Apple Pay ?

Apple Pay est pris en charge par de nombreuses banques en France. Les services de Google ou Samsung ne peuvent pas en dire autant, car les banques en France se sont surtout réunies autour du système Paylib.

Désormais, il devrait devenir possible de proposer Paylib sur iPhone également. Dès lors, il ne sera plus forcément dans l’intérêt des banques de proposer Apple Pay à leurs clients. À ce stade, impossible de le savoir.