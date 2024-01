iPhone : voici la liste des navigateurs qui vont pouvoir remplacer Safari

Avec iOS 17.4, et suite à la nouvelle réglementation européenne, Apple va autoriser les utilisateurs de l'iPhone à remplacer complètement Safari par un autre navigateur. Apple a communiqué la liste des navigateurs concernés.

C’est la semaine des grands bouleversements pour Apple. Alors que la firme prépare le lancement de son Vision Pro aux États-Unis, la firme a annoncé des changements importants pour le fonctionnement d’iOS et de l’App Store dans l’Espace Économique Européen (EEE) suite à la mise en place du DMA.

Parmi ces changements, il y a donc enfin la possibilité de réellement remplacer Safari par un autre navigateur de son choix. D’une part, les développeurs pourront créer des navigateurs entièrement indépendant de Safari et son moteur Webkit. D’autre part, Apple va afficher dès iOS 17.4 un nouvel écran de choix pour que vous puissiez sélectionner votre navigateur.

Voici le choix que vous allez avoir sur iOS 17.4

Ce changement n’est pas sans rappeler l’écran de sélection que l’on a déjà connu sur Windows et sur Android. À l’installation de la mise à jour, ou à la configuration de l’iPhone, iOS va vous proposer de sélectionner le navigateur de votre choix entre Safari, et plusieurs alternatives. Numerama a pu se procurer la liste des navigateurs qui seront proposés avec iOS 17.4. Bien sûr, cette liste pourrait évoluer dans les mois et années à venir selon les développements et les mises à jour du système.

Aloha

Brave

Google Chrome

DuckDuckGo

Ecosia

Microsoft Edge

Mozilla Firefox

Onion Browser

Opera

Private Browser Deluxe

Qwant

Safari

On retrouve les plus importants navigateurs du marché comme Google Chrome, Microsoft Edge, Mozilla Firefox et Apple Safari. Les alternatives populaires comme Brave, Qwant, Opera, DuckDuckGo et Ecosia sont aussi là.