Le monopole d’Apple Pay sur les iPhone, c’est terminé

L'iPhone vit une phase d'évolution très importante, mais ce n'est pas une volonté d'Apple. Pour se mettre en conformité avec une nouvelle loi européenne, la marque ouvre le NFC sur les iPhone : de quoi payer sans passer par Apple Pay.

Ça y est, l’iPhone subit une grande rĂ©volution, et subir est le verbe juste, puisque tous les changements ne sont pas du ressort d’Apple. Avec l’entrĂ©e en vigueur prochaine du Digital Markets Act, une nouvelle lĂ©gislation europĂ©enne contre les pratiques anticoncurrentielles sur les marchĂ©s du numĂ©rique, Apple doit se mettre en conformitĂ©. Parmi eux, il y a l’ouverture du NFC : plus besoin d’utiliser Apple Pay pour payer avec son iPhone.

Apple Pay ne sera plus la seule option de paiement sur l’iPhone, en tout cas dans l’UE

Comme Apple l’a annoncĂ© sur son site, la version 17.4 d’iOS offrira de nouvelles API Ă destination des dĂ©veloppeurs. Cela va permettre la prise en charge du paiement sans contact pour les applications tierces et non plus seulement pour Apple Pay. En clair, les applications bancaires ou de portefeuille pourront proposer un service alternatif Ă Apple Pay. Ces applications pourront en fait utiliser l’Ă©mulateur de carte d’hĂ´te (Host Card Emulation, ou HCE). Toutefois, ce changement ne concerne que les utilisateurs qui sont basĂ©s dans l’Espace Économique EuropĂ©en (EEE) et pour les iPhone qui sont compatibles avec iOS 17.4 minimum. Ce qui signifie qu’en dehors de ce territoire et sur les modèles les moins rĂ©cents, il faudra toujours utiliser Apple Pay.

Cela va d’ailleurs plus loin : les utilisateurs pourront sĂ©lectionner une autre application de paiement sans contact par dĂ©faut dans les paramètres d’iOS. C’est elle qui se dĂ©clenchera Ă chaque fois qu’on approchera son iPhone d’un terminal de paiement compatible. MĂŞme chose lorsqu’on clique deux fois sur le bouton d’alimentation ou sur le bouton accueil (Touch ID). NĂ©anmoins, les applications qui souhaitent y prĂ©tendre devront rĂ©pondre Ă certains critères :

ĂŠtre autorisĂ©es Ă fournir des services de paiements dans l’EEE ou collaborer avec des entreprises qui le sont ;

Prendre en charge les paiements NFC en magasin ;

Fournir cette fonctionnalitĂ© uniquement aux utilisateurs basĂ©s dans l’EEE ;

Respecter les exigences de la technologie HCE.

Avec l’arrivĂ©e du DMA, beaucoup de changements Ă venir sur les iPhone

Si les modifications apportĂ©es Ă iOS sont nombreuses, elles sont importantes principalement symboliquement. On peut penser qu’Apple Pay ou encore l’App Store resteront massivement utilisĂ©es Ă l’avenir, puisque dĂ©jĂ bien installĂ©es. D’ailleurs, Apple tente de tirer profit des exigences du DMA, financièrement parlant, en faisant payer aux dĂ©veloppeurs d’applications toutes les installations via un magasin d’applications autre que l’App Store. A priori, cela n’empĂŞchera pas Fortnite d’ĂŞtre de retour sur iPhone dès cette annĂ©e. Par ailleurs, les services de cloud gaming seront rĂ©ellement enfin autorisĂ©s et les dĂ©veloppeurs de navigateur Internet vont obtenir beaucoup plus de libertĂ©s.

Tous ces changements devront entrer en vigueur d’ici le 6 mars 2024. Ils sont le rĂ©sultat de la promulgation du Digital Markets Act. C’est cette fameuse lĂ©gislation europĂ©enne qui vise Ă rĂ©guler les « contrĂ´leurs d’accès », Ă savoir les grands acteurs du numĂ©rique qui possèdent un nombre consĂ©quent d’utilisateurs au sein de l’Union europĂ©enne. Avec iOS, Apple est naturellement concernĂ© par ces nouvelles règles et naturellement, Apple tente de les contourner comme il le peut.