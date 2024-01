L’excuse bancale d’Apple pour justifier les nouvelles contraintes de l’App Store

Avec les nouvelles règles de l'App Store, les développeurs d'applications iOS peuvent se tourner vers des stores et des solutions de paiement alternatifs, mais doivent accepter certaines conditions. Or, attention : une fois qu'ils ont opté pour les nouveaux termes, ils ne peuvent plus faire marche arrière. La firme de Cupertino explique pourquoi.

Les changements de règles opérés par Apple sur iOS et l’App Store bouleversent l’iPhone… et font couler beaucoup d’encre. Pour rappel, la marque à la pomme s’est mise en conformité du Digial Markets Act (DMA) de l’Union européenne. Il s’agit d’une nouvelle législation qui vise à contrecarrer les positions dominantes des géants de la tech afin de favoriser une concurrence saine.

Pour aller plus loin

Tout comprendre aux changements à venir sur iPhone en trois minutes

Apple fait partie des fameux géants visés par l’UE. Le DMA force ainsi la marque à assouplir, entre autres choses, les règles de l’App Store pour faire en sorte que celui-ci ne soit plus le seul et unique moyen de télécharger des applications sur iOS, pour les utilisateurs, ou de les distribuer, pour les développeurs.

Ainsi, sur iOS 17.4 (encore en bêta), Apple propose désormais deux choix aux développeurs. Soit ils continuent sur les mêmes règles qui existaient jusqu’à présent, pas de changement. Soit ils optent pour les nouveaux termes contractuels qui les autorisent à proposer leurs applications sur des stores alternatifs à l’App Store.

Avec cette deuxième option, ils seront soumis à une commission allégée sur l’App Store, auront le droit d’utiliser d’autres méthodes de paiement qu’Apple Pay (mais auront 3 % de commission sur la solution d’Apple) et seront exposés à la Core Technology Fee. Cette dernière est une nouvelle taxe qui pourrait s’avérer salée pour les applications populaires dépassant le million de téléchargements.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) J’accepte tout Gérer mes choix

Il y a donc une notion d’opportunité/risque particulièrement importante que tout développeur devra prendre en considération avant de faire son choix. Pour avoir appliqué cette contrainte de la Core Technology Fee, Apple est vivement critiqué par des poids lourds comme Spotify ou Epic Games. Même Microsoft y est allé de son petit tacle pour déplorer la situation.

Une décision définitive

On se rend compte dès lors de l’importance du sujet. Or, il y a un détail qu’il faut absolument connaître — et qui rend ce dilemme encore plus crucial. Une fois qu’un développeur décide de basculer sur le nouveau cadre contractuel lui permettant d’aller voir ailleurs que l’App Store, il ne peut plus faire machine arrière. Cette décision est définitive.

C’est en effet ce qu’a précisé Apple lors d’un point avec la presse tech — et auquel a participé Frandroid. Un porte-parole de la marque indique cependant que les développeurs peuvent prendre tout leur temps pour prendre cette décision. Il n’y a pas de date butoir. Par contre, une fois la transition effectuée, c’est pour toujours.

Les explications d’Apple

Apple explique qu’il ne peut pas laisser les développeurs basculer d’un cadre à l’autre librement, car cela pourrait nuire à la cohérence de l’expérience utilisateur. En optant pour les nouveaux termes de distribution, une application peut proposer sa propre solution de transaction et même sortir de l’App Store si le développeur le souhaite.

La firme de Cupertino estime que si un développeur change régulièrement d’une situation à l’autre, l’expérience que son app propose se dégraderait. C’est en tout cas le discours officiel qu’elle nourrit. D’aucuns pourraient y voir aussi un moyen de pression sur les développeurs pour les décourager d’aller voir si l’herbe est plus verte ailleurs.

Pas sûr donc que les justifications de la pomme réussissent à convaincre. Rappelons que la version stable d’iOS 17.4 sera prête en mars, pile à temps pour l’entrée en vigueur du DMA, le 6 mars 2024.

Pour aller plus loin

Attention Apple, l’Europe reste prête à taper du poing sur la table malgré les changements de l’App Store