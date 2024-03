Abandonné par Apple, le MacBook Air M1 connait une seconde jeunesse aux États-Unis

Pour la première fois, Walmart vend des MacBook aux États-Unis à un prix jamais vu. On se prête à espérer un même affaire en Europe.

C’est LA machine qui a relancé Apple dans le marché des ordinateurs portables, lui faisant prendre 4 ans d’avance sur ses concurrents : le MacBook Air M1 a tiré sa révérence il y a deux semaines à l’annonce des MacBook Air M3.

Premier laptop à embarquer la puce M1, faisant d’Apple Sillicon le nouveau maitre étalon des puces, ce MacBook Air reste encore aujourd’hui une valeur sûre. C’est ce qu’a compris Walmart aux États-Unis qui s’est associé à Apple afin de vendre le reste du stock des MacBook Air M1 à un prix imbattable.

Un MacBook Air M1 à moins de 600 euros aux États-Unis

C’est à travers un communiqué de presse (via The Verge) que la chaine de magasins Walmart a annoncé vendre des MacBook Air M1 sur son site en ligne, mais aussi dans certains de ses magasins locaux. Le tarif : 699 dollars, soit un peu plus de 640 euros chez nous. C’est bien simple, même en solde, nous n’avons jamais vu cette machine à ce prix-là.

De plus, il ne s’agit pas de modèles reconditionnés, mais bien de machines neuves, rendant l’offre absolument imbattable pour les acheteurs américains. À ce tarif, Walmart propose sans surprise le modèle de base embarquant 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Suite à cette annonce, son concurrent Best Buy a, lui aussi, baissé le prix du MacBook Air M1 dans son catalogue à 649 dollars, soit moins de 600 euros.

À quand l’Europe ?

Si on imagine que ce partenariat est temporaire pour Walmart, qui devrait écouler les stocks restants d’Apple, on se prête à rêver de mêmes réductions en Europe et en France. Actuellement, on trouve encore ce modèle M1 pour 940 euros au minimum chez différentes enseignes.

La conversion étant toujours en défaveur de la zone euro pour les produits Apple, notamment à cause de leur importation, il ne faudra pas s’attendre à de telles offres par chez nous. Mais il s’agirait d’une excellente stratégie du constructeur pour faire de la place dans son inventaire et, surtout, introduire toujours plus d’utilisateurs à son écosystème.