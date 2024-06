iOS 18 : votre iPhone vous préviendra lorsque vous utiliserez le mauvais chargeur

iOS 18 introduit plusieurs fonctionnalités pour gérer et protéger la batterie de votre iPhone. Le système va notamment vous prévenir lorsque votre chargeur n'est pas assez rapide.

Les fonctionnalités d’iOS se dévoilent progressivement alors que la beta du système est d’ores et déjà disponible pour votre iPhone. Qu’il s’agisse de son nouveau mode jeu, de ses nouveaux fonds d’écran, de sa communication satellite ou encore de sa nouvelle application Mots de passe, cette mise à jour regorge de nouveautés sur toutes les facettes du système.

Une des améliorations notables d’iOS 18 se situe dans la gestion de sa batterie, qui permet de bloquer le niveau de charge de votre iPhone pour allonger la durée de vie de votre iPhone. Le menu Batterie vous montre désormais des informations plus détaillées, et notamment lorsque vous utilisez un chargeur lent.

À la chasse aux chargeurs lents

C’est un utilisateur Reddit du nom de freaktheclown qui a relaté sa découverte sur le subReddit r/iOSBeta (via Neowin), alors qu’il utilisait un chargeur de 5W pour recharger son iPhone 15 Pro. Dans la capture d’écran, on peut voir que le menu Batterie indique dorénavant lorsqu’un chargeur lent, en dessous des capacités de l’iPhone, est en cours d’utilisation, mais aussi à quelles périodes il a pu être utilisé par le passé.

Visiblement, cliquer sur la notification redirige vers un article de support pour le moment inexistant, qui nous aurait permis d’en savoir plus sur l’objectif d’Apple avec cette fonctionnalité. On se doute qu’il s’agit ici de prévenir l’utilisateur lorsqu’il utilise un chargeur de mauvaise qualité ou simplement non adapté à son smartphone.

Une amélioration proposée par un autre utilisateur Reddit au sein de la même discussion évoque la possibilité d’être notifié au sein même de la Dynamic Island lorsque le chargeur est connecté pour être vraiment utile au quotidien.

Actuellement, il est nécessaire de se rendre dans le menu Batterie pour faire cette vérification. Nous ne sommes qu’aux premières heures de la beta d’iOS 18, les retours des utilisateurs pourront être bénéfiques dans les prochains mois.