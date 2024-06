iOS 18 a de nouveaux fonds d’écran et vous pouvez les télécharger dès maintenant

iOS 18 arrive avec son lot de nouveaux fonds d'écran. Et bonne nouvelle, nul besoin de risquer ses données en installant sa version bêta pour en profiter. On vous les donne ici.

Apple a dévoilé iOS 18 lors de la WWDC 2024, apportant une multitude de nouvelles fonctionnalités et améliorations. Parmi elles, on trouve une collection de nouveaux fonds d’écran.

Ces fonds d’écran sont disponibles en plusieurs catégories, y compris des paysages, des abstractions et des motifs géométriques, offrant ainsi une variété d’options pour personnaliser l’apparence de votre téléphone.

Les fonds d’écran d’iOS 18 sont là

iOS 18 permet une personnalisation très poussée de son apparence, le rapprochant de plus en plus d’Android sur cet aspect. Mais il ne sera disponible officiellement qu’à l’automne prochain.

Il est bien sûr possible d’installer sa version bêta — et on vous explique d’ailleurs comment faire ici — mais c’est à vos risques et périls. iOS 18 n’étant pas finalisé, il peut encore comporter des bugs bloquant.

Aussi, si vous souhaitez avoir une petite touche d’iOS 18 sans risquer de perdre vos données, voici les nouveaux fonds d’écran de cette version. Ils sont conçus pour tirer parti des capacités des écrans OLED, offrant des couleurs vives et des contrastes élevés. Pour les avoir dans leur meilleure définition, ça se passe sur ce Google Drive.

Fond d’écran iOS 18 // Source : Apple Fond d’écran iOS 18 // Source : Apple Fond d’écran iOS 18 // Source : Apple Fond d’écran iOS 18 // Source : Apple Fond d’écran iOS 18 // Source : Apple Fond d’écran iOS 18 // Source : Apple Fond d’écran iOS 18 // Source : Apple Fond d’écran iOS 18 // Source : Apple

Une personnalisation très Androidesque

En plus des nouveaux fonds d’écran, iOS apporte une personnalisation globale de son interface.

Il est ainsi possible d’harmoniser les couleurs de ses icônes automatiquement à partir d’une zone du fond d’écran, ou manuellement. Un nouveau mode sombre peut aussi être appliqué à l’écran d’accueil.

Le centre de contrôle accueille des applications tierces et les deux icônes lampe torche et appareil photo de l’écran de verrouillage peuvent être remplacées.

Le design est aussi changé avec une nouveau dessin pour le symbole de Siri et une animation encadrant l’écran quand l’assistant est déclenché.

