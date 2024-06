C’est surprenant de le dire, mais iOS 18 améliore les performances des iPhone et iPad

Vous pensiez que votre iPhone ou iPad ne pouvait pas être plus performant ? Détrompez-vous ! Avec iOS 18, Apple améliore considérablement les performances d'IA de ses appareils mobiles.

Si vous êtes un utilisateur d’iPhone ou d’iPad, vous allez être ravi d’apprendre que la mise à jour iOS 18 va booster les performances d’IA de votre appareil.

Lors de la WWDC 2024, Apple a annoncé que la mise à jour allait améliorer les performances d’IA d’Apple Silicon, le moteur neuronal des SoC Apple. Mais concrètement, qu’est-ce que cela signifie pour vous ?

Le Neural Engine d’Apple, également connu sous le nom d’unité de traitement neuronal (NPU) chez les autres, est une unité de calcul dédiée aux tâches d’IA. Il a été introduit chez Apple avec l’A11 Bionic installé sur l’iPhone 8 et a depuis été amélioré avec chaque nouvelle génération de SoC. Avec iOS 18, Apple souhaite utiliser Apple Intelligence, l’IA et les LLM sur iPhone, iPad et Mac, et améliore les performances d’IA d’Apple Silicon avec une mise à jour.

Pour aller plus loin

Voici les prérequis pour profiter d’Apple Intelligence sur iPhone, Mac et iPad

Des gains de performances considérables

Selon Apple, les performances de l’IA dans iOS 18 seront automatiquement fournies aux appareils des utilisateurs avec la mise à jour logicielle à l’automne. Un graphique montre comment les performances de prédiction sous iOS 18 sur un iPhone 15 Pro augmentent considérablement par rapport à iOS 17.5.1. Avec GPT 2, Apple parle d’une augmentation de 270 %.

Les gains de performances devraient également différer selon le modèle d’IA et le matériel. Tous les appareils ou tâches accélérés ne bénéficieront pas des mêmes gains en termes de performances de l’IA. Cependant, les résultats de Geekbench ML montrent déjà une augmentation significative des performances dans la première version bêta développeur actuelle pour iOS 18.

Pour aller plus loin

5 choses à savoir sur Apple Intelligence, la nouvelle IA d’Apple qui veut tout bouleverser

Des améliorations pour tous les appareils

Mais les iPhone plus anciens bénéficient également de la mise à jour : un utilisateur a pu augmenter son score NPU de 6 249 à 7 816 points sur un iPhone 13 Pro sous iOS 18, soit une augmentation d’environ 25 pour cent. Sur un iPad Pro doté d’une puce M4, l’augmentation du benchmark n’est également que d’environ 7 %.

Pour aller plus loin

Voici les prérequis pour profiter d’Apple Intelligence sur iPhone, Mac et iPad

Cependant, les résultats de Geekbench ML doivent être considérés avec prudence pour le moment : bien qu’il soit clair que les puces Apple deviennent plus rapides dans certains domaines, iOS 18 est toujours en version bêta et cela peut influencer les performances finales dans les benchmarks. Reste à savoir quelle quantité de puissance supplémentaire sera réellement disponible à l’automne.

Pour aller plus loin

iOS 18 avant tout le monde : comment installer la version bêta sur votre iPhone