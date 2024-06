iPhone : mais où est l’application Final Cut Camera promise par Apple ?

En marge de l'annonce des nouveaux iPad, Apple avait annoncé l'arrivée d'une application sur iPhone, Final Cut Camera. Elle permet d'accéder à davantage de contrôles pour la caméra à destination des réalisateurs. Depuis, plus aucune nouvelle : mais où est passée Final Cut Camera ?

C’était en mai dernier au moment de l’annonce des iPad Air M2 et iPad Pro M4 : Apple annonçait vouloir rendre plus propices à la création ses produits. Cela passait par une grosse mise à jour de son application de montage, Final Cut Pro, sur ses iPad. Mais la firme avait également présenté Final Cut Camera, une application pour les iPhone dédiée aux vidéastes. Pourtant, aucune nouvelle depuis l’annonce, comme le fait remarquer 9to5Mac.

Final Cut Camera : c’est quoi cette application pour iPhone ?

La réponse se trouve dans ce communiqué d’Apple qui présentait Final Cut Camera, une application pour iPhone et iPad. Comme le précise l’entreprise, l’application « permet aux utilisateurs d’ajuster des réglages tels que la balance des blancs et la mise au point manuelle, tout en contrôlant les enregistrements avec des lignes de surexposition et des VU-mètres. »

Il est de plus possible de contrôler la sensibilité ISO ou encore la vitesse de l’obturateur. En bref, c’est l’équivalent d’un mode manuel d’une caméra vidéo ou d’un réflex, qu’on trouve aussi sur les smartphones, souvent sous l’appellation « Pro ». L’application doit aussi permettre de prendre en charge le Live Multicam dans Final Cut Pro pour iPad. Et surtout, elle peut fonctionner avec l’iPhone seulement : pas besoin d’un MacBook ou d’un iPad pour l’utiliser. Mais il est possible de l’associer à un iPad afin de faire de la tablette un retour vidéo et pouvoir contrôler les réglages. Pratique si l’iPhone est placé sur un trépied plus loin.

Une application en retard

À l’époque, Apple précisait que Final Cut Camera pouvait être téléchargée gratuitement, et ce, en tant qu’application de capture vidéo autonome : elle est différente de l’application caméra de l’iPhone et de l’iPad. Le tout pour une disponibilité « avant l’été » : or, nous sommes le 20 juin, et difficile de croire qu’Apple attende le dernier jour du printemps. D’autant plus que l’été démarre le 20 juin outre-Atlantique.

Selon 9to5Mac, il est possible qu’Apple attende l’arrivée d’iOS 17.6, qui est encore en bêta et qui devrait arriver cet été. Autre possibilité : Apple attend l’arrivée des iPhone 16 ainsi que celle d’iOS 18 en septembre prochain, pour mettre l’accent encore une fois sur les capacités vidéo de ses smartphones.