Il faudra peut-être payer pour certaines fonctions d’Apple Intelligence

Annoncés en grande pompe, les services Apple Intelligence semblent être au cœur de la nouvelle stratégie d'Apple pour ses dispositifs. Selon la newsletter de Bloomberg, ces services pourraient à l'avenir s'accompagner d'une formule d'abonnement.

Les appareils de la firme de Cupertino évoluant moins rapidement d’un point de vue matériel, il semblerait que l’entreprise concentre ses efforts sur la partie logicielle. Avec une longévité améliorée pour ses produits, Apple pourrait développer une formule d’abonnement pour conserver un attrait chez ses utilisateurs.

Un service premium +

Avec l’inflation et l’augmentation des prix, il devient moins aisé de changer ses appareils électroniques. Ajoutez à cela, que les nouvelles normes environnementales invitent des entreprises comme Apple à concevoir des appareils plus durables dans le temps, les entreprises doivent travailler sur de nouveaux aspects pour attirer de nouveaux utilisateurs. C’est dans une newsletter de Bloomberg que l’on apprend que la place d’Apple Intelligence pourrait devenir plus importante et répondre à ces nouveaux défis. Pour l’instant, on sait que ce service ne sera disponible qu’à partir des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max en raison d’une spécificité matérielle. L’entreprise se défend de mettre en place une stratégie marketing pour inviter les utilisateurs à renouveler leurs appareils. Toutefois, si vous souhaitez bénéficier de cette nouvelle révolution, il faudra peut-être — voire certainement — passer par la caisse.

Bloomberg nous apprend que la stratégie qui pourrait être mise en place par Apple, consisterait à avoir certains services gratuitement, comme ChatGPT (sans préciser quel modèle) mais que des fonctions plus avancées pourraient faire l’objet d’un programme d’abonnement comme « Apple Intelligence + ». On y retrouverait des fonctionnalités supplémentaires, un paiement mensuel comme c’est déjà le cas pour iCloud par exemple.

Reste à savoir si Apple trouvera un accord avec l’Union européenne pour proposer le service sur le vieux continent. L’entreprise prétendant pour le moment que le Digital Markets Act (DMA) l’obligerait à compromettre la sécurité de ses produits. Apple Intelligence est prévu avec la sortie d’iOS18 à l’automne.