Sorti en juin 2017, le HomePod a fait entrer Apple de plain-pied dans le monde des enceintes connectées. Après 7 ans de bons et loyaux services, l’enceinte rejoint le catalogue des produits « anciens » d’Apple.

L’époque où Apple annonçait fièrement la sortie de son HomePod ne paraît pas si loin, et pourtant l’enceinte a été officialisée en juin 2017 puis a commencé à envahir nos appartements à partir du printemps 2018. Autant dire qu’il y a une éternité en temps technologique. Depuis, la firme a lancé un second modèle, un modèle Mini et travaillerait même sur une quatrième itération de son produit.

Sans tambour ni trompette, Apple va donc ranger l’HomePod premier du nom dans la case « produits anciens », nous apprend MacRumors. Mais contrairement à ses habitudes, Apple met son enceinte en préretraite un peu plus rapidement que ses iPhone. Comme la marque l’indique sur son site, « les produits sont considérés comme anciens lorsqu’Apple a interrompu leur commercialisation il y a plus de cinq ans et moins de sept ans ». Petit hic, la fin de commercialisation du HomePod est intervenue il y a 3 ans, en mars 2021 pour être précis.

La réparation sera compliquée

Bien évidemment, légalement, rien n’oblige Apple à se tenir à son propre calendrier, mais on peut tout de même regretter les effets de bord qu’une telle classification va engendrer. Sur sa page d’assistance, l’entreprise indique que « Apple n’effectue plus de réparations matérielles sur les produits anciens » à quelques exceptions près. L’HomePod premier du nom ne sera donc bientôt plus réparable, ou tout du moins pas aisément.

Pour aller plus loin

Apple indique en effet qu’au-delà de la garantie légale de conformité (et celle pour la protection contre les vices cachés), il est possible de « bénéficier d’un service de réparation et de pièces de maintenance […] sous réserve de la disponibilité des pièces ». Malheureusement, si l’obligation de fournir des pièces détachées a été renforcée par la loi économie circulaire de 2020 et le récent texte européen sur le droit à la réparation, ces lois ne s’appliquent pas toujours de manière rétroactive et pas forcément à cette catégorie de produits.

La problématique des pièces détachées

Même si vous parveniez à trouver des pièces détachées, bon courage pour opérer la réparation de votre HomePod vous-même. Lors du démontage de l’enceinte en 2018, les professionnels de la réparation d’iFixit lui attribuaient la médiocre note de 1/10 pour ce qui est de la facilité de démontage.

Tout cela ne signifie pas que votre HomePod va cesser de fonctionner demain, mais si c’est le cas, vos chances de le faire réparer sont maigres. Prenez donc soin de votre enceinte si vous en avez encore une, le produit le plus écologique est toujours celui qu’on a déjà entre les mains.