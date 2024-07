Voici la solution d’Apple pour éviter toute surchauffe sur ses futurs iPhone 16

Confronté l’année dernière à des iPhone 15 Pro en surchauffe, Apple aurait mis en place une nouvelle solution pour éviter tout problème similaire cette année. Les iPhone 16 et 16 Pro profiteraient ainsi d’un changement interne bienvenu pour permettre une meilleure dissipation de la chaleur.

Dans un article consacré à l’iPhone pliant, mais aussi aux autres modèles attendus chez Apple cette année et en 2025, The Information s’attarde sur une nouveauté interne, discrète et pourtant essentielle, apportée aux iPhone 16. Pour éviter à tout prix les problèmes de surchauffe rencontrés sur son iPhone 15 Pro l’an dernier, Apple aurait en effet révisé la conception interne de ses iPhone 16 pour leur conférer de meilleures capacités de dissipation.

Pour rappel, l’iPhone 15 Pro avait fait l’objet d’un « bad buzz » à sa sortie, en souffrant d’importants problèmes de surchauffe. Un souci dû en réalité à un bug logiciel réglé par la suite, mais qui a visiblement poussé Apple à améliorer, par acquit de conscience, le dispositif voué au refroidissement passif des composants sur ses iPhone 16.

De l’importance du contexte…

Selon les sources de The Information, l’iPhone 16 embarquerait notamment une « plus grande plaque de graphite » à l’intérieur de son châssis. Cette dernière devrait effectivement contribuer à une dissipation plus efficace que sur l’iPhone 15 Pro, et ce en répartissant la chaleur sur une plus grande zone à l’intérieur du smartphone. On imagine toutefois que la gestion thermique de l’appareil se fera une nouvelle fois, et pour l’essentiel, sur le plan logiciel.

Cette mesure a quoi qu’il en soit pour objectif de préparer le terrain pour l’arrivée, sur les iPhone 16 Pro, de la nouvelle puce A18 Pro censée offrir toujours plus de performances… mais cette fois sur un secteur clé : l’IA.

Le lancement des iPhone 16 coïncidera en effet (tout du moins en dehors de l’Union européenne) avec l’introduction d’Apple Intelligence, qui constitue un nouveau cap dans la stratégie d’Apple en matière d’intelligence artificielle. Ce nouveau bouquet de fonctionnalités par IA s’appuiera, en premier lieu, sur les nouvelles capacités des puces A18/A18 Pro sur les plans GPU et NPU.

Dans ce contexte, il est aisé de comprendre pourquoi Apple souhaite éviter tout risque de surchauffe sur ses prochains iPhone. Un nouveau « bad buzz » lors de ce lancement décisif pourrait en effet nuire durablement à l’image de marque de l’entreprise.