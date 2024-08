La sortie des MacBook Pro M4 se rapproche : plus que quelques mois à patienter

Une nouvelle rumeur vient renforcer l’idée d’une sortie des MacBook Pro M4 pour l’automne. Les écrans arriveraient dans les usines d’assemblage afin de préparer les stocks pour le jour J.

MacBook Pro M3 // Source : Brice Zerouk pour Frandroid

À l’automne dernier était sorti le MacBook Pro M3, l’ordinateur portable le plus puissant sorti par Apple. Cet automne, ce serait l’arrivée logique du MacBook Pro M4 et les rumeurs tendent à confirmer cela.

Pour aller plus loin

Ne vous précipitez pas sur le MacBook Pro : voici pourquoi

Plus que quelques mois avant les MacBook Pro M4

Pour le moment, impossible de concrètement confirmer l’arrivée des MacBook Pro M4. En revanche, on sait qu’ils finiront par arriver. En effet, si les modèles M3 sont les MacBook les plus puissants, ils ne disposent pas de la puce Apple la plus puissante. Celle-ci, c’est la puce Apple Silicon M4, qu’on trouve uniquement sur les derniers iPad Pro de 2024. Il y a donc de très fortes chances pour que le constructeur américain apporte sa puce sur ses ordinateurs, là où la demande de puissance est d’autant plus forte que sur une tablette. Et la sortie des MacBook Pro a traditionnellement lieu… en octobre, à l’automne.

Source : Brice Zerouk pour Frandroid

Avec eux, il pourrait aussi y avoir des déclinaisons « Pro » et « Max », proposant un peu plus de performances. Toutefois, le design et les fonctionnalités de ces machines ne devraient pas réellement changer.

Des écrans qui seraient livrés pour équiper les prochains MacBook

Une nouvelle rumeur tend à confirmer ces hypothèses. C’est sur X (dans une publication supprimée depuis, mais relayées par AppleInsider) que l’expert du marché des écrans Ross Young, a affirmé que les livraisons d’écrans de 14 et 16 pouces pour des MacBook Pro ont débuté en juillet. Il considère que le lancement de la série M4 lors du dernier trimestre 2024 serait « logique ». D’autant plus que les délais d’approvisionnement des composants pour les nouveaux MacBook sont souvent de plusieurs mois.

Source : Chloé Pertuis – Frandroid

Mais ce ne serait pas la seule annonce d’Apple pour la fin d’année. On s’attend à ce que le fabricant lance aussi un Mac mini plus petit ainsi qu’un nouvel iMac. Quant aux MacBook Air, Mac Studio et Mac Pro, il faudrait attendre l’année prochaine.