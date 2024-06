Ne vous précipitez pas sur le MacBook Pro : voici pourquoi

Vous hésitez à investir dans un MacBook Pro ? Voici pourquoi vous devriez attendre quelques mois avant de vous décider.

Si vous avez un matériel vieillissant, vous avez sûrement déjà été tenté d’acheter un MacBook Pro. Mais cette année, il vaudrait mieux attendre avant de craquer. En effet, Apple est à un tournant qui pourrait rendre votre ordinateur obsolète plus vite que prévu. Cette technologie, c’est Apple Intelligence, un set d’outils qui utilise de l’IA à plusieurs niveaux du système. Même si Apple promet une compatibilité avec les « anciennes » puces Apple Silicon, rien ne dit que tout fonctionnera de la même façon.

Avec macOS Sequoia, Apple va franchir une étape importante : il y aura les machines compatibles avec l’IA et les machines qui ne le seront pas. Et il devrait y avoir de grosses différences entre les machines.

Selon Ross Young de Display Supply Chain Consultants, souvent bien renseigné, les MacBook Pro 14 et 16 pouces devraient passer à la puce Apple M4 dans quelques mois, d’ici la fin de l’année 2024. Et cette puce, c’est une vraie amélioration, pas juste une nouvelle dénomination. On la retrouve sur l’iPad Pro.

Grâce à une gravure en 3 nm et à des améliorations significatives au niveau du CPU et de la bande passante de la mémoire, la puce Apple M4 offre des performances bien supérieures à celles de la puce M3 actuelle.

Notre conseil : patience !

Alors, certes, le reste de la gamme (MacBook Air, Mac Studio et Mac Pro) ne devrait passer à la puce M4 qu’en 2025. Mais si vous êtes à la recherche d’un ordinateur portable puissant et performant, autant attendre quelques mois de plus pour profiter de la dernière technologie en date.

Bien sûr, cela dépend toujours de vos besoins et de votre budget. Mais dans le cas du MacBook Pro, il vaut mieux résister à la tentation et attendre la prochaine génération. Non seulement vous bénéficierez de performances supérieures, mais en plus, vous pourrez bénéficier d’Apple Intelligence avec un peu plus de ressources.