Apple vend moins de smartphones qu’un fabricant chinois et ce n’est pas Huawei

Alors qu’Apple a pour habitude de figurer dans le Top 3 des ventes mondiales sur le marché des smartphones, le géant chinois Xiaomi a réussi l’exploit de dépasser la marque américaine au mois d’août dernier, s’emparant ainsi de la deuxième place du podium.

Les différents coloris des iPhone 16

Petit à petit, l’oiseau Xiaomi fait son nid. En effet, l’entreprise chinoise a enregistré une croissance impressionnante de 22% sur un an au cours du premier semestre 2023. Cette progression s’explique par plusieurs facteurs.

Tout d’abord, Xiaomi a su tirer parti d’une baisse saisonnière des ventes d’iPhone. En effet, le mois d’aout est traditionnellement une période creuse pour Apple car de nombreux consommateurs préfèrent attendre le lancement des nouveaux modèles en septembre avant de faire leur achat.

En plus, la stratégie de Xiaomi consistant à ne proposer qu’un seul modèle phare par gamme de prix semble porter ses fruits.

Selon Tarun Pathak, directeur de recherche chez Counterpoint, cette approche a permis à la marque de rationaliser son offre et de mieux cibler les attentes des consommateurs.

Une présence renforcée sur tous les segments

Pourtant, Xiaomi est principalement connu pour ses smartphones abordables et milieu de gamme. Toutefois, l’entreprise ne néglige pas pour autant le segment premium. La marque a récemment lancé de nouveaux modèles pliants et ultra haut de gamme surtout sur le marché chinois, démontrant sa volonté de concurrencer les géants du secteur sur tous les fronts aussi bien Samsung que Huawei, qui vient de présenter le tout premier smartphone triple pliant et Apple pour les ultra haut de gamme.

Il semble donc que cette stratégie multi-segments se soit avérée payante, notamment en Amérique latine où Xiaomi a enregistré une croissance significative grâce à des promotions ciblées. Cette progression a permis de compenser les baisses saisonnières observées sur d’autres marchés clés.

La marque à la pomme devrait probablement récupérer sa deuxième place mondiale avec le lancement des iPhone 16. Reste effectivement à voir si les ventes seront aussi bonnes qu’espérées pour les derniers mobiles Apple. Le démarrage semble poussif notamment pour certaines versions. Notez aussi que Xiaomi va présenter les Xiaomi 14T et Xiaomi 14T Pro, la semaine prochaine renforçant encore sa gamme de mobiles.